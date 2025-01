Nederlandse ereconsul in Los Angeles kreeg nog geen hulpverzoeken

„We monitoren de situatie goed en hebben nauw contact met het consulaat in San Francisco voor het geval er calamiteiten zijn die Nederlanders in dit gebied treffen”, zei Oerlemans. Hij sprak van „een brand van ongekende omvang en intensiteit door de extreme winden”.

Volgens de 53-jarige mediaondernemer is „het belangrijkste nu dat de ‘Santa Ana winds’ gaan afnemen en de blushelikopters en -vliegtuigen de lucht in kunnen”. Oerlemans woont in Beverly Hills, waar het volgens hem relatief veilig is. Veel van zijn vrienden wonen in de wijk Palisades, waar veel mensen zijn getroffen en hun huizen zijn verloren.

Oerlemans is sinds mei 2022 honorair consul in Los Angeles, ook wel ereconsul genoemd. In zijn functie representeert hij Nederland in de samenwerking tussen het Amerikaanse en het Nederlandse bedrijfsleven.