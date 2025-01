Doden en duizend gebouwen verwoest bij branden Los Angeles

Het is nog onduidelijk waardoor de branden rond de Amerikaanse stad zijn ontstaan. Volgens de brandweer breiden ze zich nog steeds verder uit en is het lastig om het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft zich verspreid over zeker 5000 hectare. Er zijn al meer dan 52.000 mensen geëvacueerd en dat worden er waarschijnlijk nog meer.

Er staan zeer zware winden rond Los Angeles, waardoor het vuur zich snel verspreid. De burgemeester heeft de noodtoestand uitgeroepen. Agenten gaan van deur tot deur om mensen te waarschuwen dat ze moeten evacueren.

De autoriteiten vragen de inwoners van de stad om water te besparen, zodat er zoveel mogelijk bluswater beschikbaar is voor de brandweer. Volgens de krant LA Times zou er te weinig water zijn en merkt de brandweer al dat sommige brandkranen geen water meer hebben.