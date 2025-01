Platform: huurprijzen Rotterdam hard omhoog, Amsterdam het duurst

In totaal analyseerde HousingAnywhere de huurprijzen van kamers, studio’s en appartementen in 28 Europese steden, waarvan vier Nederlandse: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Gemiddeld stegen de prijzen voor een huurwoning in populaire Europese steden in de laatste drie maanden van 2024 met 3,1 procent op jaarbasis, wat volgens het platform de laagste stijging in jaren is.

Volgens HousingAnywhere zijn de Rotterdamse huurprijzen op jaarbasis met 22,3 procent gestegen en kostte een gemeubileerd appartement in het vierde kwartaal gemiddeld 1950 euro. Hoewel de huurprijs in Amsterdam in het vierde kwartaal met 1,6 procent daalde, is de hoofdstad nog steeds de duurste stad om te huren met een gemiddelde huurprijs van 2100 euro per maand voor een gemeubileerd appartement.

Na Amsterdam is Rome de duurste Europese stad om te huren, volgens de analyse van HousingAnywhere. Daar kostte een appartement in het vierde kwartaal gemiddeld 2000 euro per maand. In Stuttgart zijn de prijzen het hardst gestegen, met ruim een kwart op jaarbasis. De huurprijzen in de Duitse stad komen met gemiddeld 1890 euro per maand boven Parijs en Milaan uit, meldt het verhuurplatform.

HousingAnywhere heeft ook de prijzen van kamers geanalyseerd. In Duitse en Nederlandse steden moesten studenten en andere jongeren het meest betalen voor een kamer, met gemiddelde huurprijzen van 1000 euro in Amsterdam en 890 euro in Hamburg.

Bekende dure Europese steden om in te wonen zoals Londen en Genève zijn niet meegenomen in de analyse van HousingAnywhere.