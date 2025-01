Een van de wensen van de kerkvader Augustinus was dat hij Jezus naar het vlees gezien mocht hebben. Maar wat baat het, Hem alleen met het lichamelijk oog te aanschouwen? Is het niet veel groter Hem door het geloof met een geestelijk oog te mogen zien, Hem Die de vaderen zo lang hadden verbeid en met zo veel verlangen hadden tegemoetgezien en verwacht?

Verheug u dan in deze zaligheid. Voor ons is nodig dat wij bij de verwondering van deze doorluchtige geboorte ons daarin tegelijk zullen verheugen en ons geloof versterken. Wat geeft het een gerustheid voor ons geloof met zekerheid te weten dat Jezus de Messias is.

Ach, dat de ogen van de Joden hier eens voor opengingen, om onze Jezus ook in de profetische geschriften te leren kennen! Wie kan nu twijfelen aan Zijn Messiasschap, daar alles wat van Hem voorzegd is, letterlijk is vervuld geworden? Immers geeft dat de vastheid aan ons geloof. Zoek het daarom maar meer en meer op te bouwen uit de profetische geschriften van het Oude, in vergelijking met die van het Nieuwe Testament. Leer ook God te danken, dat wij nu mogen delen in de voltrekking van deze beloften. Het is nu niet meer: „Een maagd zal zwanger worden”, maar nu kunnen we juichen: „Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven…” (Jesaja 9).

_Abraham Hellenbroek,

predikant te Rotterdam

(”De beloofde Messias”, uitgave 1976)_