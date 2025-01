De planetoïde met nummer 12639 kreeg al in 2014 de naam Tonkoopman. De uitreiking van bijbehorende cerfiticaat aan de Bussumse musicus zou drie jaar geleden plaatsvinden, maar ging vanwege corona niet door. Maar op 23 december 2024 was het dan uiteindelijk zo ver, valt de lezen op rodi.nl. Voorafgaand aan de uitreiking in de Waalse Kerk in Haarlem gaf Koopman een orgelconcert. Koopman kan het bijzondere certificaat toevoegen aan zijn verzameling onderscheidingen.

Een andere dwergplaneet kreeg in 2014 de naam van Reinbert de Leeuw. Het certificaat kon echter niet meer aan deze dirigent, pianist en componist worden uitgereikt, want hij overleed in 2020.

Een planetoïde is een kleine planeet van het binnenste zonnestelsel. De stukken materie bewegen zich net als planeten in een baan om de zon. De afmetingen van planetoïden variëren van rotsen van 1 meter tot die met een diameter van bijna 1000 km.