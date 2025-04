Ds. Van de Velde: We zijn te veel een gezinnetjeskerk geworden

De predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Doetinchem sprak donderdagmiddag in Woudenberg op een studiedag over pastorale zorg voor homoseksuele gemeenteleden.

Op de bijeenkomst, belegd door het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland, in samenwerking met de stichting Hart van homo’s, zijn zo’n honderdvijftig ambtsdragers afgekomen. De dag is bedoeld om „met elkaar ontdekken hoe we homoseksuele gemeenteleden een volwaardige plaats in de gemeente kunnen geven, als we vasthouden aan de overtuiging dat de Bijbel geen ruimte biedt voor een seksuele relatie van mensen van hetzelfde geslacht”, aldus de uitnodiging.

Uit de kast

Ds. W.J. van de Velde uit Doetinchem. beeld Niek Stam

Ds. Van de Velde, single, kwam zelf een aantal jaar geleden uit de kast. Hij is bestuurslid van Hart van homo’s. Op de studiedag van de GB legt hij uit „wat de kerk nodig heeft om er voor homoseksuele jongeren (en ouderen) te zijn”.

De kerk moet een heilige kerk zijn en een veilige kerk, zegt de predikant. „Dat laatste lijkt misschien een open deur”, stelt hij. „Maar toch… als 3 à 4 procent van de bevolking homoseksuele gevoelens heeft, moeten er in elke gemeente toch enkele homo’s zijn. Hoe komt het dan dat een groot deel van de homo’s niet uit de kast durft te komen of in stilte via de achterdeur vertrekt? Voelt de kerk voor veel homo’s dan toch onveilig aan? Ik ben bang van wel.”

Dat de kerk veel aandacht heeft voor gezinnen en voor de bescherming van huwelijken is goed, zegt ds. Van de Velde. En toch zijn hier in zijn ogen ook een „correctie” en een vorm van „eerherstel” nodig. „Ik ben namelijk van mening dat we als kerken te veel ”gezinnetjeskerken” zijn geworden en dat we te weinig aandacht hebben voor de waarde van het single-zijn en voor het belang van goede vriendschappen.” De predikant verwijst naar de apostel Paulus, die in 1 Korinthe 7 schrijft: „Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik.”

Niet aan de rand

Denk als kerk ook niet dat je er wel bent als je de aanwezigheid van homo’s, als een soort van opgave, accepteert, zegt hij. „Zij zijn niet alleen opgave; ook gave. Als je het zo ziet, kan een homo of lesbienne dienstbaar zijn in de gemeente; niet ondanks, maar dankzij zijn of haar homo-zijn. Dan hoeven zij niet langer stilletjes aan de rand te staan, maar kunnen zij actief zijn in het centrum.”

Gelovige homo’s kunnen in de gemeente een „voorbeeld” zijn, aldus ds. Van de Velde. „Als ze in hun leven tonen: Ik wil de Heere Jezus volgen en dat mag me wat kosten. Als ze een leven leiden waarin ze laten zien: Niet een romantische relatie, niet mijn seksualiteit, maar het Koninkrijk van God is voor mij het belangrijkste.” Zo kunnen zij ook een „rolmodel” zijn voor jongeren die ontdekken dat ze homo zijn.

Tweede spreker donderdagmiddag is dr. W.J. Dekker, predikant in de Grote Kerk in Wageningen. Hij is, vertelt hij, samen met zijn kerkenraad al een tijdje „in gesprek met een zestal lhbti’ers in wijkgemeente Johannes, van wie er enkelen een relatie hebben”. Ds. Dekker gaat in Woudenberg in op de vraag „hoe je als kerkenraad in gesprek komt met homoseksuele jongeren, hoe je dat gesprek voert en wat het doel van zo’n gesprek zou moeten zijn”.

Valse start

Dr. W.J. Dekker uit Wageningen. beeld Niek Stam

Begin een gesprek over homoseksualiteit en andere genderissues „niet meteen met je eigen gedachten, mening en overtuiging, en evenmin met de Bijbel”, stelt de predikant. Dan kun je zomaar een „valse start” krijgen en wordt het pastorale gesprek „een discussie”.

Begin met onbevangen luisteren, adviseert ds. Dekker. In Wageningen stelde de kerkenraad onder meer deze vragen: „Hoe is het met jou gegaan sinds je bekendmaakte dat je op mannen (of op vrouwen) valt? Waar ben je blij mee? Wat doet je pijn? Wat heb je gemist? En vervolgens: Wat betekent het geloof voor jou? Wie is God voor jou? En ten slotte: Welke betekenis heeft de kerk voor jou? Waarom koos je voor deze wijkgemeente? En wat is voor jou belangrijk als het om jouw plek in de kerk gaat?”

Uiteindelijk komen zulke gesprekken dus wel degelijk bij de Bijbel uit, geeft de predikant aan. „Er komt een moment dat we delen dat naar ons verstaan van de Bijbel een homoseksuele relatie van liefde en trouw niet voor de hand ligt.”

Dan kan het gesprek spannend worden, zegt ds. Dekker. „Het is dan belangrijk dat we steeds weer tegen elkaar zeggen dat God goed is en dat daarom de richting die Hij wijst ook goed is, ook als deze niet goed voelt.”

Andere afslag

Maar wat als mensen „een andere afslag nemen en een relatie beginnen”? Ds. Dekker: „Ook dan blijven we elkaar zien als mensen van God, in Christus verbonden, aan elkaar gegeven, tastend naar Gods weg in dit weerbarstige bestaan. Het gesprek gaat door.”

’s Avonds is er een vijftal workshops, zoals over „Wat ouders van homoseksuele jongeren nodig hebben”.

De studiedag, die geopend werd door ds. J.A.W. Verhoeven, voorzitter van de GB, wordt afgesloten door ds. J.C. Schuurman, predikant in de hervormde gemeente in Putten.