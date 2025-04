Van twintiger tot negentiger en van fiscalist tot straatpastor: 3432 lintjes uitgereikt

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen, officieel de Algemene Gelegenheid genoemd, krijgen duizenden mensen een koninklijke onderscheiding. Hoeveel dat er dit jaar exact zijn, was nog niet definitief toen deze krant naar de drukker ging. Daarnaast worden er door het jaar heen lintjes uitgereikt; dat waren er afgelopen jaar bijna duizend. Iedereen kan iemand aandragen die zich al lange tijd inzet voor de samenleving. Dat kan op allerlei vlakken, blijkt uit de lijst. Van voedselbanken tot voetbalverenigingen en van hospices tot historische verenigingen.

Dit jaar is 37 procent van de gedecoreerden vrouw, in 2024 was dat 36 procent. Van de gedecoreerden is 89 procent benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De overige 11 procent kreeg een hogere onderscheiding, zoals ridder of officier in de Orde van Oranje-Nassau of ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Sjoerd de Graaff (25) uit Capelle aan den IJssel is de jongste gedecoreerde. Hij werkt al sinds zijn tiende als vrijwilliger bij de lokale omroep. Nicole de Jong (32) uit Katwijk is de jongste vrouw die een lintje kreeg. Zij maakte voor NPO Radio 1 een podcast over de erfelijke Katwijkse ziekte, die kan leiden tot hersenbloedingen en dementie, en maakt dit onderwerp bespreekbaar.

De heer P.S. Roeland (97) is de oudste die een lintje krijgt. Hij was ruim 50 jaar lang vrijwillig organist bij diverse kerkelijke gemeenten in Alblasserdam en zette zich tientallen jaren in voor de Protestants Christelijke Ouderenbond.

Gereformeerde gezindte

Onder de gedecoreerden zijn verschillende meer of minder bekende personen uit de gereformeerde gezindte. Gerda de Pater werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Pater, lid van bestuur van Zorggroep Sirjon, zet zich onder meer al zo’n 35 jaar in voor de Samen uit-vakantieweken, die vanuit de Gereformeerde Gemeenten worden georganiseerd voor mensen met een beperking.

Ook prof. dr. Theo Boer, hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Utrecht, werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voor zijn verdiensten op het terrein van medisch-ethische vraagstukken.

Twee predikanten werden ridder in de Orde van Oranje-Nassau: ds. J.L. Schreuders, predikant van de hersteld hervormde gemeente te Hardinxveld-Giessendam, en ds. C.M. van Loon, predikant van de hervormde wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam.

Straatpastor

Dr. Harry Paul uit Moerkapelle, ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was onder meer tien jaar lang voorzitter van de raad van toezicht van hulporganisatie ZOA. Straatpastor Max Paans uit Ede werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn werk voor dak- en thuislozen. Ook fiscalist mr. Sjaak Lagerwerf uit Ridderkerk werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zat jarenlang in de raad van toezicht van verschillende stichtingen en in het bestuur van de Rehobothschool te Ridderkerk. Het echtpaar Ton de Jong en Corrie de Jong-de Vries werd lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger, onder meer in de christelijke gereformeerde kerk in Noordeloos.

Asielminister Marjolein Faber (PVV) zorgde eind maart voor opschudding door te weigeren haar handtekening te zetten onder de voordracht voor een koninklijke onderscheiding van vijf vrijwilligers bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Uiteindelijk ondertekenden premier Dick Schoof en minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken.