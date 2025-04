Mbuma-Zending gaat Bijbels verspreiden in Zimbabwe: „Ons volk heeft Gods Woord nodig”

Dat zegt ds. T. Mwedzi, predikant van de Free Presbyterian Church of Schotland, classis Zimbabwe. Hij spreekt zaterdag tijdens de zestigste Mbuma Zendingsdag in Gorinchem. Het predikantsechtpaar Mwedzi kwam woensdag aan uit Zimbabwe en logeert dezer dagen bij bestuurslid J. van den Ende uit Monster, die het zendingsveld in Zimbabwe eerder bezocht.

De Mbuma-Zending gaat uit van de achterban van de (Vrije) (Oud) Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Hersteld Hervormde Kerk en ondersteunt de zending van de Free Presbyterian Church of Scotland in Zimbabwe. Dat betreft onder meer de John Tallach High School, het Mbuma Zendingsziekenhuis en de bijbehorende klinieken, het weeshuis Thembiso, leerkrachten en zendingswerkers.

„Ons volk heeft Gods Woord nodig” Ds. T. Mwedzi, predikant in Zimbabwe

Ds. Mwedzi zou vorig jaar tijdens de zendingsdag het woord voeren, maar toen kreeg hij geen visum. In zijn plaats sprak toen ds. Bruce Jardine uit Schotland. Dit jaar hoopt ds. Mwedzi te spreken over 2 Korinthe 13:14, waar Paulus de gemeente de zegenbede meegeeft. „Ik wil dan iets zeggen over Jezus Christus, Die Zich opgeofferd heeft voor zondaren, over de liefde van God de Vader en over de gemeenschap met de Heilige Geest.”

Ds. T. Mwedzi en zijn echtgenote. beeld Cees van der Wal

Ds. Mwedzi is nog niet zo lang predikant. Hij werd op 10 mei 2022 in de gemeente New Canaan door ds. Jardine bevestigd in het ambt. Zijn gemeente telt in totaal elf preekplaatsen. Op zondag preekt hij op twee of drie plaatsen, terwijl hij doordeweeks drie preekbeurten heeft. De gemeente van ds. S. Khumalo telt drie preekplaatsen. Zij zijn de enige twee predikanten. Daarnaast zijn er nog vier gemeenten: Ingwenya, Mbuma, Nkayi en Zenka.

Ezel

Ds. T. Mwedzi. beeld Cees van der Wal

Trycot Mwedzi werd geboren in 1977 in het dorp Zvishavane (New Canaan). Hij vertelt dat hij de eerste diepe indruk van de Bijbelse waarheid kreeg in 1986, toen hij nog geen tien jaar oud was. Hij hoorde een preek over Johannes 3:3, over de wedergeboorte. „Wie wedergeboren zijn, zijn geboren uit de Geest.”

Rond die tijd gebeurde het dat Trycot op een ezel van school naar huis reed. Hij kwam langs een terrein waar iemand het Woord van God predikte. Hij dacht niet meer aan de ezel, voegde zich bij het gezelschap onder de boom en luisterde aandachtig. De ezel liep verder naar huis en kwam daar aan zonder de jongen. Zijn ouders gingen hem zoeken en vonden hem onder die boom, luisterend naar het Woord van God.

Al voordat Mwedzi predikant was, sprak hij graag met anderen over God. Vanaf 2016 had hij de begeerte om predikant te worden. Hij zoekt in zijn Bijbel de tekst op waardoor hij geraakt werd. Het was Handelingen 1:8, waar het gaat over het ontvangen van kracht en het zijn van getuige. Met zijn roeping ging hij naar een ouderling van de gemeente. Toen hij door het kerkverband aangenomen werd, moest hij drie jaar in Schotland studeren. Door de coronacrisis werden het er uiteindelijk twee. Het laatste jaar was er online les.

Armoede

Ds. Mwedzi vertelt van de grote armoede onder zijn gemeenteleden. „Ongeveer 90 procent van hen heeft geen betaald werk. Ze komen aan de kost door voedsel te verbouwen op een akkertje en wat dieren te houden. Er zijn grote gezinnen bij, terwijl in sommige families wezen zijn opgenomen van wie de ouders zijn overleden.”

Er zijn zorgen. Vorig jaar was er te weinig regen gevallen, wat leidde tot armoede. Nu heeft het wel geregend, maar erg kort. Het regenseizoen, dat gewoonlijk van oktober tot maart loopt, was het afgelopen seizoen van december tot maart. „Ook dit jaar hebben we geen goede oogst.”

„Ook dit jaar hebben we geen goede oogst” Ds. T. Mwedzi, predikant in Zimbabwe

Daarnaast noemt ds. Mwedzi een gebrek aan goede medicijnen. „Het zendingsziekenhuis heeft dankzij de hulp uit Nederland wel genoeg, maar elders is dat niet het geval.” Het belangrijkste vindt de predikant het geestelijke voedsel en geestelijke medicijnen. „Ons volk heeft Gods Woord nodig.”

Voor dat Woord heeft hij zich ingezet door mee te helpen met het vertalen in de stamtalen, eerst in het Ndbele en later in het Shona. Deze laatste Bijbel werd in 2020 gepubliceerd. „Er is veel behoefte aan Bijbels in deze talen, die in ons land door miljoenen mensen gesproken worden. We willen de komende jaren elk jaar 12.500 Bijbels in de Shona- en de Ndbeletaal verspreiden.”

Bestuurslid Van den Ende voegt eraan toe dat in Nederland geld opgehaald is voor het project en dat de GBS ook royaal bijspringt. Hij is er blij mee. „Er is daar een schreeuwende behoefte aan Bijbels.”