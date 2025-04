Ledental Gereformeerde Gemeenten in Nederland daalt met 169 minder hard dan in voorgaande jaren

Volgens het kerkelijk jaarboek van 2025, dat donderdag verscheen, telden de GGiN per 1 januari 2025 23.000 leden. Van hen zijn 12.030 lid en 10.970 dooplid. Jaren waarin het ledental meer afnam, waren 2019 (met 226), 2022 (met 260) en 2023 (met 266).

De daling van het aantal doopleden (met 159) was in 2024 opnieuw aanzienlijk groter dan die van het aantal leden (met tien). Voor 2017 was het aantal leden altijd kleiner dan het aantal doopleden. Sinds dat jaar is het andersom. Het aantal doopleden neemt sneller af dan het aantal leden. Overigens is de grote daling in 2023 deels te verklaren uit een administratieve correctie die een gemeente doorvoerde en die 65 leden betrof.

beeld RD

Vertrek

De verklaring voor de daling in 2024 is hoofdzakelijk het vertrek van GGiN’ers naar andere kerkverbanden. Dat was ook in de vorige jaren het geval. In 2024 vertrokken in totaal 172 leden en 323 doopleden naar een andere kerk. Van 36 leden en 107 doopleden is onbekend waarheen zij gingen.

De top drie van denominaties waarnaar GGiN’ers vertrekken, zijn de Gereformeerde Gemeenten (GG), met 271 (doop)leden die daar lid werden, de Hersteld Hervormde Kerk, met 133 (doop)leden, en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN), met veertig (doop)leden.

Het aantal leden en doopleden dat vertrok naar de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), was respectievelijk 6 en 23.

Toetredingen tot de GGiN –in totaal 57 leden en 58 doopleden– waren er in 2024 vooral vanuit de GG (17 leden en 25 doopleden) en de OGGiN (22 leden en 16 doopleden).

Binnenkamer

„In de wereld vonden er in het afgelopen jaar aangrijpende gebeurtenissen plaats”, schrijft H.D. den Toom, medewerker van het kerkelijk bureau en ouderling in Nieuwerkerk aan den IJssel, in het kerkelijk jaaroverzicht van 2024. „Op het kerkelijk erf is het niet veel anders. Ook daar verwarring en verdeeldheid. Dat we samen, ambtsdragers, leden en doopleden, veel de binnenkamer mochten opzoeken. Wie weet, Hij mocht Zich wenden!”

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland tellen vijftig gemeenten, inclusief de gemeente in Pretoria (Zuid-Afrika). De gemeenten met de grootste stijging van het ledental zijn Ochten (met vijftig leden) en Barneveld –inclusief de nieuwe gemeente van Kootwijkerbroek– (met 46 leden).

Voor de gemeenten van Barneveld en Kootwijkerbroek gelden de verwerkte ledentallen per 27 maart 2025, omdat op die dag de gemeente Kootwijkerbroek is geïnstitueerd. Dat is dus al meegenomen in het jaarboek.

De GGiN tellen acht dienstdoende predikanten, een emeritus predikant en een student. Student H. van Asselt legt in juni examen af. Daarna mag hij naar verwachting een jaar voorgaan in de gemeenten. Er zijn in 2024 geen nieuwe studenten toegelaten tot de Theologische School.