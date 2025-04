KoraalBoek.nl nieuw digitaal platform voor bladmuziek

De initiatiefnemer van de site, Jaap Visser, richt zich op christelijke (orgel)muziek. Het platform bevindt zich nog in de opstartfase. Er kan alleen muziek worden geüpload. Over een paar weken is het ook mogelijk om op KoraalBoek.nl muziek in PDF aan te schaffen.

Op dit moment staan er twee werken op de site. Een genoteerde improvisatie van Vissers leermeester, Roeland de Reuver en Psalm 29 van Leander van den Bos. Laatstgenoemde is orgelstudent aan het conservatorium in Rotterdam. Het staat musici vrij om hun composities ook via andere kanalen verkopen. Het recht dat ze aan KoraalBoek.nl verlenen is niet exclusief, volgens de site.

Meer informatie: koraalboek.nl.