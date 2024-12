Bussenmaker Ebusco vindt weg omhoog op beurs na ontslagronde

In november haalde Ebusco 36 miljoen euro op met de uitgifte van aandelen, waarmee de onderneming uit Deurne voorlopig werd gered van de ondergang. Het aandeel steeg 3 procent. Ebusco zag dit jaar wel bijna 90 procent van zijn beurswaarde verdampen, waarmee het een van de grootste verliezers is op de Amsterdamse beurs.

De algehele stemming op de beursvloeren bleef terughoudend op de laatste dag van het jaar. Een eindejaarsrally is dit jaar uitgebleven en beleggers namen weinig risico aan het einde van het positieve beursjaar. De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 872,26 punten. De Amsterdamse hoofdindex koerst af op een winst van bijna 11 procent in 2024. De index bereikte in juli een recordniveau van 945 punten, maar staat sinds half oktober onder de 900 puntengrens.

De MidKap won 0,2 procent tot 830,97 punten. De beurzen in Parijs en Londen bleven vrijwel vlak. In Amsterdam, Brussel en Parijs sluiten de markten op oudejaarsdag al om 14.00 uur. Ook de Londense beurs is maar een halve dag open. In Duitsland, Italië en Zwitserland zijn de beurzen dicht. Op nieuwjaarsdag zijn de beurzen gesloten en op donderdag 2 januari gaat het nieuwe beursjaar van start.

Shell was de grootste stijger in de AEX, met een winst van 0,6 procent. Het olie- en gasconcern verloor dit jaar ongeveer 5 procent. Techinvesteerder Prosus, de grote winnaar onder de hoofdfondsen in 2024, won 0,4 procent. Levensmiddelenconcern Unilever, dat ook tot de winnaars van 2024 behoort, sloot de rij met een min van 0,4 procent.

De euro was 1,0409 dollar waard, tegen 1,0387 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 71,52 dollar. Brentolie steeg ook 0,7 procent in prijs, tot 74,47 dollar per vat.