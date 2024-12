Verkoop alcoholvrije wijn in vijf jaar verdrievoudigd

Economie

De vraag naar alcoholvrije wijn neemt sterk toe. Delta Wines, de grootste wijnimporteur van Nederland, zag de vraag de afgelopen vijf jaar verdrievoudigen. In die tijd groeide de verkoop van alcoholvrije wijn in Nederland 40 procent sneller dan reguliere wijn. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) verwacht dat alcoholvrije wijn over vijf jaar mogelijk 20 procent van de wijnomzet in Nederland voor zijn rekening zal nemen.