Procedure vissersbond tegen chemiebedrijf 3M om PFOS-lozingen

In een zogenoemde testprocedure vraagt de Nederlandse Vissersbond de rechtbank de aansprakelijkheid voor de schade door PFOS-lozingen te bevestigen. „Dit is een belangrijke eerste stap in het verkrijgen van compensatie voor de Nederlandse visserijsector”, meldt de bond in een persbericht.

De lozingen van PFOS waren voor de Nederlandse Vissersbond aanleiding om niet langer te vissen in het oostelijke deel van de Westerschelde. „De economische schade is groot en heeft directe gevolgen voor de levensvatbaarheid van de getroffen bedrijven.”

Volgens de bond is meer dan een jaar geprobeerd om samen met 3M tot een oplossing te komen voor de schade die de Nederlandse visserij lijdt door de PFOS-vervuiling, maar kwamen de partijen er niet uit. PFOS is een chemische stof die onder de verzamelnaam PFAS valt. De stof is boven bepaalde waarden schadelijk voor mens en milieu.

Eerder deze maand meldde Wageningen Marine Research dat de vervuiling van de Westerschelde met PFAS in de afgelopen jaren is afgenomen, maar dat het risico op natuurschade nog altijd groot is. Uit het onderzoek van het instituut kwam naar voren dat de PFAS-niveaus boven de wettelijke normen liggen. Ook kunnen de concentraties PFAS het immuunsysteem en de hormoonhuishouding van dieren verstoren.