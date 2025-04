A9 weer open na beschadiging bij Schipholbrug

Het oude wegdek van de Schipholbrug, dat werd gebruikt als bouwterrein, is in de nacht van dinsdag op woensdag klaar gemaakt voor verkeer. Er moest bijvoorbeeld belijning worden aangebracht. Het verkeer kan de komende periode over het oude wegdek blijven rijden. Aan het beschadigde brugdeel, dat nu vrij is gekomen, kunnen herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.