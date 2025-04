A6 vrijgegeven na verwoestende brand bij houtbedrijf in Flevoland

De rook van de brand trok over de nabijgelegen A6. De snelweg was daarom enkele uren tussen Bant en Lemmer in beide richtingen afgesloten. Rond 03.00 uur werd de weg weer vrijgegeven.

Bij de brand is asbest vrijgekomen, dat op het erf is neergedaald. Bij daglicht wordt dat opgeruimd, aldus de brandweer.