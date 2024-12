Meer dan zeventig jaar met groente en fruit langs de deur

Als jochie trok de inwoner van Reeuwijk-Tempel, een buurtschap in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, al langs de deur. Hij verkocht sinaasappels en pakken pudding en bouwde een vaste klantenkring op. „’s Ochtends voor schooltijd, om half zeven. Ik was toen zes jaar en had net een fiets gekregen.”

Tientallen jaren deed hij het samen met zijn tweelingbroer Hans. „Die was bij mij in dienst, maar had evenveel te vertellen als ik.” Het venten was hun met de paplepel ingegoten: vader en opa waren ook groenteboer. Ze kweekten de groenten op hun eigen land.

Henk kocht aardappelen, groenten en fruit in Leiden, maar was altijd gespitst op aanbiedingen. „De prijzen schommelden. Kwaliteit stond altijd voorop en wat ik scherp kon inkopen, nam ik mee. Appels, sinaasappels, maar ook bier, wijn of frisdrank.”

Oud gereformeerd

De handel had plaats vanuit de loods achter Henks woning in Reeuwijk-Tempel. Het venten met wisselende prijzen, een beperkt assortiment en de handel langs de deur maakten Hans en Henk tot een bijzonder stel. Sommige klanten noemden hen de zware jongens. Ze wisten dat de tweeling was aangesloten bij de oud gereformeerde gemeente van Waddinxveen. Henk Slappendel was zich bewust van hun unieke positie. „Als iemand vroeg wat ik deed, maakte ik me altijd bekend als groenteboer. Ik ben geen groenteman. Dan denk je meer aan een speciaalzaak of een winkelwagen.”

Nieuws in beeld Groenteboer Henk Slappendel (78) uit Reeuwijk stopt deze maand met venten. beeld Fred Libochant Fotografie

De in Waddinxveen woonachtige Hans stopte op 65-jarige leeftijd, Henk ging verder. Vijf lange dagen per week, doordeweeks alleen vrij op woensdag. „Ik stond op donderdag vaak al om vier uur op.” Toen ze nog met z’n tweeën waren, bedienden ze tussen de 650 en 700 klanten. „Een kort praatje en nergens koffie of thee drinken.”

Het grootste deel van zijn leven had hij een goede gezondheid. Niet altijd, want in 2016 kreeg hij een vorm van kanker. „Ik ben drie keer geopereerd en heb chemo’s gehad. De handel lag toen enkele weken stil. De klanten kregen een A4’tje met uitleg.” Zijn herstel liep voorspoedig. Henk weet dat het hem gegeven werd. „Om met Datheen te spreken: „Zo wij sterk zijn, daarvan hebt Gij alleen de eer.””

Barneveld

De afgelopen tijd werd zijn echtgenote slecht ter been. Opvolgers waren er niet onder hun negen kinderen en het huis waarin ze wonen was al eigendom van een zoon. „Via onze dochter in Kootwijkerbroek hebben we geïnformeerd naar een appartement bij de kerk in Barneveld. Vier weken geleden konden we komen kijken. Het besluit was snel genomen.”

Hij gaat het venten niet missen, zegt hij. „Mijn vrouw maakt kaarten voor de Mbuma-Zending. Ik ga me toeleggen op de verkoop ervan.” Lachend: „Ik heb geen andere hobby’s en blijf wel handelaar.”

Zijn oudere klanten zullen hem missen. Hun aantal is wel afgenomen. „Jongeren hebben andere eetgewoontes. Daardoor daalde de omzet langzaam.” Sommige ouderen reageren emotioneel. „Ik heb nog een klant die vroeg naar het recept van mijn soepgroente. Dat ga ik haar nog vertellen.”