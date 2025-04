„Achterban leest RD-artikelen steeds vaker online”

Dat blijkt uit een toelichting van directeur Cornell Heutink op de jaarrekening van de Erdee Media Groep (EMG), het moederbedrijf van onder meer het RD, familieblad Terdege en boekenuitgeverij De Banier. De jaarcijfers werden vrijdag door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

RD-abonnees besteedden in 2024 bijna 45 miljoen minuten aan het online lezen van artikelen. Dat zijn 16 miljoen minuten meer dan in het jaar daarvoor. Een onverwacht hoge toename, zegt Heutink. „Ons streven was een groei van 10 procent.”

Daarbij groeide het totale aantal abonnees –op de papieren krant, digitaal en hybride varianten– licht.

Eind december stond de teller op 50.364 abonnees, een toename van ruim 120. De groei zit bij de digitale abonnementen. Het aantal mensen dat de krant zes dagen per week op papier leest, neemt geleidelijk af, maar minder snel dan verwacht.

Groei was er ook bij de podcasts. Die worden dubbel zoveel beluisterd als verwacht.

EMG zet in 2025 meer op podcasts in. Nieuwe videoseries worden daarentegen niet meer gemaakt: het bereik daarvan bleef vorig jaar beperkt en stond niet in verhouding tot de kosten.

Cornell Heutink. beeld RD, Anton Dommerholt

Gemixte reacties

De digitale transitie roept volgens Heutink gemixte reacties op. „Het merendeel van onze abonnees is positief. Sommigen zeggen dat ze, zeker doordeweeks, de krant nooit meer op papier lezen. Tegelijk blijft er een groep die het heerlijk vindt om een papieren product in handen te hebben. Dat zijn vooral ouderen. Maar als we met hen doorpraten, begrijpen ze heel goed dat hun kinderen en kleinkinderen wél behoefte hebben aan onze digitale producten.”

Dat doorpraten vindt Heutink belangrijk en is ook onderdeel van de meerjarenstrategie van EMG. Het bedrijf wil de betrokkenheid van abonnees bij zijn producten vergroten. Dat is nodig vanwege drie trends, zo verwoordt Heutink in zijn bestuursverslag: de verwarring in de samenleving door nepnieuws en complottheorieën, de veelheid aan digitale mediakanalen „waarin mensen verstrikt kunnen raken” en de polarisatie in de achterban.

Die polarisatie wordt steeds heftiger, vindt de directeur. „Het lijkt wel alsof je niet meer genuanceerd mág zijn. Zelfs op een artikel waarin ik samen met hoofdredacteur Steef de Bruijn de vinger bij die polarisatie legde, kregen we kritiek.”

Heutink zegt dat hij schrikt van de toon die mensen soms aanslaan. „Ik vind dat zorgelijk. Luther en Calvijn hadden verschillende inzichten, maar van beiden kunnen we heel veel leren.”

Voor het eerst gingen medewerkers van EMG in 2024 het land in om abonnees te helpen om digitaal actief te worden, onder meer door te helpen bij het downloaden van de RD-app. Dit jaar krijgt dat een vervolg.

Terdege verkocht minder proefabonnementen. Eind 2024 had het familieblad 18.100 abonnees, 300 minder dan een jaar eerder. Heutink verwacht dat de vernieuwing van de website van Terdege, die in maart 2025 werd doorgevoerd, een positieve impuls gaat geven.

Het familieblad investeert overigens stevig in de relatie met de lezers. Het aantal live-events werd vorig jaar uitgebreid. De jaarlijkse vriendinnendag was volledig uitverkocht en de zomerfair, die voor de tweede keer in Baarn werd gehouden, trok meer bezoekers dan in 2023.

De Banier bracht 110 nieuwe boeken uit, vrijwel evenveel als een jaar eerder. Het best verkochte boek bleef de Bijbel met uitleg. Daarna kwam Robbedoezen, van Gerjanne van Lagen.

Solidariteitsfonds

EMG boekte in 2024 een nettowinst van 1,1 miljoen euro. Een jaar eerder was dat 144.000 euro. De inkomsten uit onder meer abonnementen en advertenties namen toe, de papier- en drukkosten daalden.

Ook het bezorgnetwerk, waar andere periodieken die in de achterban gelezen worden ook gebruik van maken, leverde meer inkomsten op.

Het bedrijf blies het al langer bestaande solidariteitsfonds nieuw leven. Abonnees die de krant niet meer kunnen betalen, kunnen dankzij het fonds een korting krijgen. Heutink: „Daar hebben we enkele tientallen lezers mee kunnen helpen.”

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt in steeds meer producten en processen toegepast. De eerst met AI gegenereerde foto’s hebben al in de krant gestaan. Een groter project is het ontsluiten van Digibron door middel van een AI-tool. Een proef hiervoor loopt inmiddels. In een eigen AI-beleid heeft EMG ethische kaders vastgelegd voor het omgaan met kunstmatige intelligentie.

De vicevoorzitter van de Stichting Reformatorische Publicatie, ds. A. Snoek uit Driezum, besloot de aandeelhoudersvergadering met een meditatie over 2 Timotheüs 2:8. Ds. Snoek bracht deze boodschap van Paulus over aan de medewerkers van de Erdee Media Groep en de afnemers van de producten. „Er zijn tijden aanstaande waarin wij misschien wel alle greep verliezen op wat we mogen zeggen. Mensen vrezen oorlog, hamsteren al. Paulus zou in zijn tijd ook andere zaken kunnen aandragen, maar hij wijst Timotheüs op: „Houd in gedachtenis”, altijd, bij elke omstandigheid, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Hij Die dood is geweest en weer levend geworden. Houd in gedachtenis dat het Amen van de Vader klonk op het offer van de Zoon en dat Hij alle macht ontvangen heeft uit de hand van de Vader.”