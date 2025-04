Grote techbedrijven in trek op hoger Wall Street

De brede S&P 500 eindigde 0,7 procent hoger op 5525,21 punten. De Dow-Jonesindex won net geen 0,1 procent tot 40.113,50 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 1,3 procent tot 17.382,94 punten.

De graadmeters boekten over de hele week bekeken aardige winsten, geholpen door optimisme over toenadering tussen de VS en China op handelsgebied. Ook reageerden de markten opgelucht toen de Amerikaanse president Donald Trump zei dat hij centralebankbaas Jerome Powell niet wil ontslaan.

Maar onzekerheid over het handelsbeleid van Trump blijft opspelen. Zo zei de president in een interview met Time tal van deals te hebben gesloten zonder op de details in te gaan. Ook zei Trump te hebben gebeld met de Chinese president Xi Jinping, maar hij ging niet in op de vraag wanneer. Later op vrijdag verklaarde de president ook dat hij waarschijnlijk niet nog een keer de hoge „wederkerige” importheffingen voor tal van handelspartners uitstelt.

Alphabet sloot 1,7 procent hoger. Beleggers zijn opgelucht dat de gigantische investeringen van Google in kunstmatige intelligentie en daarvoor benodigde datacenters ook winst opleveren. Daarnaast besteedden adverteerders meer bij de traditionelere diensten van Google, zoals de zoekmachine.

Aandelen van andere techbedrijven zaten ook in de lift. Zo eindigden Amazon, Microsoft en Meta 2,7 procent hoger. Apple won 0,4 procent.

Intel verloor bijna 7 procent. De chipfabrikant kwam met tegenvallende omzetverwachtingen voor het tweede kwartaal en maakte ook een reorganisatie bekend waarbij managementbanen komen te vervallen om kosten te verlagen.

Skechers ging ruim 5 procent omlaag. Het sportschoenenmerk trok zijn verwachtingen voor de rest van het jaar in door de grote onzekerheid die alle handelsspanningen met zich meebrengen. Daarnaast vielen de verkoopcijfers in het eerste kwartaal tegen.

De euro was 1,1364 dollar waard, tegenover 1,1371 bij het slot van de Europese beurzen. De olieprijzen stegen licht.