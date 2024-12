Koning Willem-Alexander houdt jaarlijkse kersttoespraak

De toespraak wordt om 13.00 uur uitgezonden op NPO 1. Tegelijkertijd is die op NPO Radio 1 te horen en op NPO 2 te zien met gebarentolk. Om 17.50 uur is er nog een herhaling op NPO 1.

De kerstboodschap is de enige toespraak die de koning zelf schrijft. Vorig jaar sprak hij over „een harde afrekencultuur”, die „onze leefwereld onherbergzaam” maakt. „Als we onze energie nu eens zouden besteden aan het samen vinden van oplossingen, dan komen we veel verder”, sprak hij.