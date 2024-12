Concertgebouw Amsterdam trekt meer bezoekers in 2024

Zevenentwintig procent van de kaartkopers was jonger dan 35 jaar. Terwijl klassieke concerten populair blijven, winnen ook andere genres aan terrein. Zo trokken neo-klassieke artiesten zoals Nils Frahm en Ludovico Einaudi, evenals videogame- en filmmuziek, een divers publiek naar de concertzaal. Bij de educatie- en familieconcerten waren in totaal 39.000 kinderen aanwezig. Een belangrijk evenement in 2025 is het derde Mahler Festival in de 137-jarige geschiedenis van het Concertgebouw.

De concerten in het Concertgebouw trokken de aandacht in binnen- en buitenland. Zo typeerde NRC de concerten van het Concertgebouworkest, het Beethovenrecital van Mitsuko Uchida en Janine Jansens Bachfestival als de hoogtepunten van 2024. Volgens The New York Times was de uitvoering van Wagners Die Walküre in de NTR ZaterdagMatinee één van ’s werelds beste concerten.