Ark brengt ondernemer op idee: drijvend complex met betaalbare appartementen

Van Pruijssen uit Ede is sociaal ondernemer bij Ubuntu Wonen. Met zijn compagnon Eric ten Hagen ontwikkelt hij een concept van ”samen wonen, samen leven”. Ze verwerven grond, zoeken investeerders en gaan daarna samen met potentiële kopers in gesprek over het bouwplan.

Van Pruijssen: „Ubuntu is een Afrikaanse term, die zoveel betekent als ”ik ben omdat wij zijn”. We leggen de nadruk op het werken aan gemeenschap. Idealiter wonen er meerdere generaties in de woongemeenschappen die we ontwikkelen; de bewoners zijn op elkaar betrokken. Toen een kantoorgenoot me vertelde over de veiling van de Ark, voelde ik echt de roep van God om hiermee aan de slag te gaan. Achteraf gezien blijkt dat het goed is dat ik heb geluisterd.”

Van Pruijssen heeft een christelijke achtergrond; in zijn jeugd was hij actief in de rooms-katholieke kerk. Sinds een jaar is hij aangesloten bij de Doorbrekers in Barneveld, waar hij zich ook liet dopen.

Constructies

Samen met zijn bouwkundig adviseur reisde Van Pruijssen op de kijkdag, maandag 16 december, naar de kade bij Krimpen aan den IJssel om te zien of de Ark van Noach was om te bouwen tot een drijvend appartementencomplex. „We hebben ons twee uur verdiept in de constructies en de bouwtekeningen. Het verbaasde ons eigenlijk dat andere potentiële kopers daar nauwelijks belangstelling voor leken te hebben.”

Na afloop wist Van Pruijssen dat het geen verloren werkdag was geweest, zelfs als hij niet als hoogste bieder uit de veiling zou komen. „Ter plekke realiseerden we ons dat zo’n schip met zeven verdiepingen voorzien van appartementen een goede bijdrage zou kunnen leveren aan het oplossen van de woningcrisis. We streven naar een vraagprijs van 150.000 euro per appartement.”

Aan weerszijden van de ark worden appartementen gestapeld. In het midden bevindt zich een overdekte binnenruimte. beeld Ubuntu Wonen

Door het volume en de Ubuntu-opzet blijft de opzet betaalbaar, legt Van Pruijssen uit, ook al omdat er geen dure grondprijs in het spel is. „We gaan ervan uit dat je 300 tot 400 bewoners op zo’n boot huisvesting kan bieden. We stapelen op het casco prefab-appartementen, langs de wanden. In het midden creëren we een atrium, een overdekte binnenruimte, met gemeenschappelijke ruimten.”

Logeerkamers

Een kenmerk van de Ubuntuwoongemeenschappen is dat er logeerkamers worden gecreëerd, waar bewoners een beroep op kunnen doen als ze er om verlegen zitten. „Je hebt zo’n kamer meestal maar een paar dagen per maand nodig. Ook zijn er centrale wasruimtes, gemeenschappelijke ruimtes en huiskamers. Door deze opzet kunnen de appartementen een beperkte omvang houden en zijn ze aantrekkelijk geprijsd.”

„Door deze opzet kunnen de appartementen een beperkte omvang houden en zijn ze aantrekkelijk geprijsd” - Conrad van Pruijssen, sociaal ondernemer bij Ubuntu Wonen

Inmiddels heeft Ubuntu drie grote en tientallen kleinere woongroepen gerealiseerd. De grote locatie aan het Ubuntuplein in Zutphen is zo succesvol dat de gemeente grote interesse heeft getoond om een tweede locatie te ontwikkelen. In Almere-Oosterwold begint komend voorjaar de realisatie van een UbuntuSchool, waarbij acht wooneenheden rond de school worden gebouwd, voor leerkrachten.

Bij de veiling van de Ark van Noach viste Ubuntu Wonen –net als alle andere bieders– achter het net. Maar dat mag de pret niet drukken. De bestudering van de bouwtekeningen en vergunningen van de ark heeft hem voldoende inspiratie gegeven om zelf met het concept verder te gaan. Dankzij de publiciteit is hij al in gesprek met gemeenteraadsleden die interesse hebben in de drijvende appartementencomplexen.

Regels

Staat de wetgeving deze woonvorm toe? „Dat zijn we nu aan het uitzoeken. Vooralsnog is het zo dat als een schip een woonfunctie behoudt, er andere regels gelden dan voor bouwen op land. Dit zou gunstig uitpakken voor ons als UbuntuWonen, omdat we hierdoor meer betaalbare woonruimte kunnen realiseren. Het is schandalig dat je tegenwoordig met z’n tweetjes minstens 85.000 euro aan jaarsalaris moet verdienen, wil je een beetje leuk wonen. Daarom beschouw ik ons ark-ontwerp als een maatschappelijke bijdrage in tijden van woningnood.”