De veiling van de ark van Noach, die bij Krimpen aan den IJssel ligt, sloot woensdagavond om 19.01 uur. Het hoogste bod bedraagt 465.000 euro, maar daarmee is het minimale bedrag dat de verkoper ingesteld heeft, niet behaald, meldt Troostwijk Veilingen. Wat het minimum was, is niet bekend.

Daniël Vandy, een ondernemer uit Biddinghuizen die de ark graag naar Israël wil brengen, vermoedt dat het hoogste bod ver onder de minimale prijs ligt. „Johan Huibers heeft alleen al voor de bouw van de ark 4,5 miljoen euro geïnvesteerd. Het zou een blamage zijn als het schip voor 10 procent van de kostprijs verkocht zou zijn.”

Het hoogste bod was niet van Vandy. „De veilingkosten liepen inmiddels op tot over de 200.000 euro. Ons budget bestond uit giften die voor de ark bestemd waren, niet voor het veilingbedrijf. Het voelde bezwaarlijk om die uit te geven aan veilingkosten.”

Vandy hoopt echter nog steeds dat hij de ark uiteindelijk zal kunnen kopen. Hij wil bouwer Huibers uitnodigen om los van de veiling alsnog tot overeenstemming te komen.

Crowdfundingsactie

Het geld waarmee Vandy de ark wil kopen, haalde hij op met de crowdfundingsactie ”Breng de ark thuis”. De actie leverde ruim een ton op. Verder had Vandy de toezegging van een Israëlische investeerder, die een miljoen euro beschikbaar stelde om het Bijbelse vaartuig te kopen en naar Israël te brengen.

Even leek dat plan te mislukken, omdat de Israëlische ondernemer het geld niet op tijd vrij kon maken voor de veiling. Woensdagochtend om half acht kreeg Vandy echter een telefoontje van een Nederlandse investeerder die garant wilde staan. Hij had Vandy op Groot Nieuws Radio over zijn plan horen vertellen en bood zich aan als borg. Daarmee kon Vandy toch meedoen met de veiling. Het ontroerde hem. „We hebben een God van wonderen.”

Verbinding

Als Vandys plan uiteindelijk toch slaagt, krijgt de ark een nieuwe bestemming in Israël. Daar zal hij opnieuw opengesteld worden voor publiek. „Wat Nederland heeft kunnen proeven van de ark, willen we in Israël ook aanbieden”, licht Vandy toe. „Met de ark willen we het Bijbelse verhaal vertellen. Het was Gods escaperoute om de mensen en schepping te redden.”

Vandy ziet ook een verbindende functie voor de ark in Israël. „Het mooie in Israël is dat Joden, christenen en moslims er samenkomen. Al deze religies kennen het verhaal van de zondvloed uit Genesis. Ik hoop dat de ark hen kan verbinden en Gods Woord en grootheid zichtbaar kan maken.”

Reusachtig

De bedoeling is om het schip een nieuwe plek te geven in Tel Aviv-Jafo. Daarmee komt de ark niet echt thuis, geeft Vandy toe. „Dan zou hij naar de Ararat moeten. Of in de woestijn, waar Noach hem bouwde. Joodse mensen die ik sprak, zeiden al dat we hem misschien naar de Negevwoestijn konden tillen. Daaruit blijkt dat zij niet echt een idee hebben van hoe reusachtig de ark is.”

Het schip ligt sinds 2016 in Krimpen aan den IJssel en is vanaf die tijd ook gesloten voor bezoekers. Daarvoor lag de ark in Dordrecht, waar hij als museum was opengesteld voor publiek. Meer dan 100.000 mensen bezochten de ark, die de Bijbelse tijd in detail uitbeeldt. Naast de hokken met dieren bevat het schip een wetenschappelijke afdeling, bioscopen en een restaurant.

Johan Huibers begon in 2007 met de bouw van de ark. Het schip is 122 meter lang, 29 meter breed en 27 meter hoog en werd in 2008 aangemeerd in Dordrecht.

Appartementen

Van wie het hoogste bod op de veiling was, is niet bekend. Een van de concurrenten die Vandy vreesde was Ubuntu Wonen, een bedrijf dat een ondernemingsplan heeft opgesteld om de ark om te bouwen tot 150 appartementen. Dat plan lijkt in ieder geval niet door te gaan nu de minimumprijs niet behaald is.