Dat stelt de partij in een woensdag gepubliceerde visienota Demografie. „Te lang zijn we in Nederland het debat hierover uit de weg gegaan. Nu een fundamentele discussie voeren, is dan ook bittere noodzaak.” De Tweede Kamer debatteert vandaag over toekomstige demografische ontwikkelingen.

Als er geen maatregelen genomen worden, groeit de bevolking naar 21 tot 23 miljoen Nederlanders in 2050. Dat heeft de staatscommissie ”Demografische Ontwikkelingen 2050”, onder leiding van oud-informateur Van Zwol, onlangs becijferd. Het gevolg daarvan is dat er iedere vijf jaar een stad als Amsterdam bijgebouwd moet worden.

„Wij maken ons hier zorgen over”, zegt SGP-Kamerlid André Flach. „Deze groei valt wat betreft de huizenbouw niet bij te houden. Maar het zet ook forse druk op de gezondheidszorg, sociale zekerheid, economie en publieke voorzieningen.”

„Wij denken aan een maximumaantal van 50.000 extra migranten per jaar” - André Flach, SGP-Kamerlid

Het is niet zo dat de SGP helemaal geen bevolkingsgroei wil in de komende decennia. Daar ontkomt Nederland niet aan vanwege de vergrijzing en om de economie draaiende te houden. „Beperkte groei is onvermijdelijk, maar voor de SGP blijft die groei wel zo minimaal mogelijk”, valt in de nota te lezen.

Werkvergunning

De bevolkingsgroei moet voornamelijk getemperd worden door een rem te zetten op migratie. Dat geldt voor arbeidsmigranten, internationale studenten en asielzoekers.

Zowel voor arbeidsmigranten als vluchtelingen ziet de SGP een rol voor de Europese Unie. Die moet meer inzetten op opvang van asielzoekers in de eigen regio. Om de stroom arbeidsmigranten terug te dringen, moet Europa lidstaten de ruimte geven om werkvergunningen verplicht te stellen voor alle niet-Nederlandse werknemers, oppert de partij. Momenteel zijn Europese arbeidsmigranten daarvan vrijgesteld.

Verder moet Nederland zichzelf minder aantrekkelijk maken voor zowel arbeidsmigranten als asielzoekers. Dat kan onder meer door de tijdelijke verblijfsduur voor beide groepen te verkorten.

Om helderheid te scheppen, is in aanvulling op het migratiebeleid een richtgetal nodig, zegt Flach. „Ik vind dat de regering zorgvuldig onderzoek moet doen naar de hoogte daarvan. Zelf denken wij aan een maximumaantal van 50.000 extra migranten per jaar. Dat betekent niet dat Nederland de grenzen sluit, zodra we de 50.000 aantikken. Het gaat erom dat het migratiebeleid zo wordt vormgegeven dat het richtgetal niet overschreden wordt.”

De SGP ziet een hoger geboortecijfer als een deel van de oplossing voor zowel vergrijzing als minder arbeidsmigranten. Het gemiddeld kindertal per Nederlandse vrouw lag in 2023 op 1,43 – het laagste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog.

„Als de SGP het heeft over het verhogen van het kindertal, wordt daar al snel lacherig over gedaan”, zegt Flach. „Toch zie je dat mensen minder kinderen krijgen als ze geen financiële zekerheid, woning of vaste baan hebben. Dat zijn zaken waar de overheid iets aan kan doen.”