Trouw plaatst in kerstkrant 339 contactadvertenties

Het idee kwam van redacteur Robin Goudsmit. „Ik heb zelf altijd een zwak gehad voor advertenties op papier”, stelde zij in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. „Ik stel me altijd van alles voor bij de persoon aan de andere kant die de oproep doet. Die charme wilden we weer terugbrengen bij de lezer.”

Volgens Goudsmit is het initiatief ook bedoeld als „tegengif in het digitale tijdperk. Een advertentie op papier zorgt ervoor dat jouw oproep terechtkomt bij een bepaalde groep in de maatschappij, in ons geval de Trouw-lezer. Dan weet je al wat meer wat voor vlees je in de kuip hebt.”

Trouw gaat de komende tijd de inzenders van de advertenties ook volgen, om te kijken of zij geslaagd zijn in hun zoektocht. „We broeden op een terugkerende rubriek”, aldus Goudsmit.