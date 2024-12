22 jaar cel voor moord op Daan Mellée in 2018

„De moord is uit wraak gepleegd, als vergelding voor de mishandeling van de vrouw door het slachtoffer eerder die nacht”, aldus de rechtbank. „De man en de vrouw hebben daarmee voor eigen rechter gespeeld.”

De straffen vallen drie jaar hoger uit dan de eisen van het Openbaar Ministerie in oktober bij de behandeling van de zaak. De rechters lieten daarbij zwaar meewegen dat het tweetal is blijven ontkennen iets met de dood van Mellée te maken te hebben. Ook zijn veel vragen onbeantwoord gebleven. Daarmee lieten G. en V. de nabestaanden met veel vragen zitten, waardoor ze de verwerking voor hen des te moeilijker maakten, aldus de rechters.

Een derde verdachte, tegen wie het OM negen jaar celstraf had geëist wegens medeplichtigheid, is vrijgesproken. De rechters oordeelden dat er onvoldoende bewijs is en dat hij niet had kunnen weten dat G. en V. van plan waren Mellée van het leven te beroven.