Vooral verkoper profiteert van thuisbatterij, consument legt geld toe 

Volgens de toezichthouder geven aanbieders in hun promotiemateriaal en in verkoopgesprekken vaak een te positieve voorstelling van zaken. Vooral de financiële opbrengsten van een thuisbatterij worden flink overdreven.

De laatste tijd overwegen steeds meer consumenten met zonnepanelen de aanschaf van een thuisbatterij. Gemiddeld verbruikt men zelf ongeveer 30 procent van de stroom die zonnepanelen opwekken. Met zo’n batterij kan men meer van de stroom die de zonnepanelen opwekken gebruiken. Mensen met zonnepanelen denken op die manier mogelijke terugleverkosten voor zonnestroom te voorkomen.

Maar dit gebruik van eigen stroom is wel beperkt. Een gemiddelde thuisbatterij slaat zo’n 6 kilowattuur (kWh) aan stroom op, en kost bij aanschaf ongeveer 5000 euro. In de zomer is dat te weinig om alle zonnestroom op te slaan die je niet meteen verbruikt. En in de winter leveren je zonnepanelen te weinig op om de thuisbatterij te vullen.

Andere huishoudens schaffen een grote thuisbatterij van zo’n 20 kWh aan om te profiteren van een dynamisch contract. Ze gebruiken de batterij dan om te handelen op elektriciteitsmarkten. Ze slaan de stroom op als die goedkoop is en leveren die vervolgens aan het net als de stroom duur is.

Onzeker voordeel

Het financiële voordeel van zo’n thuisbatterij inschatten is echter niet zo simpel. Volgens de ACM is het financiële voordeel van een thuisbatterij onzeker, omdat de opbrengst daalt als steeds meer huishoudens een thuisbatterij laten plaatsen. Ook zijn thuisbatterijen technisch en financieel gezien ingewikkelde producten. Bovendien „zeggen energieprijzen uit het verleden niet veel over de energieprijzen in de toekomst. De energiemarkten zijn volop in beweging en het is erg onzeker hoe energieprijzen zich ontwikkelen”, laat de waakhond weten in een verklaring.

De website MilieuCentraal heeft berekend dat een thuisbatterij nog zo duur is dat huishoudens die op dit moment hoogstwaarschijnlijk niet kunnen terugverdienen met een besparing op de stroomrekening. Dit geldt ook voor grotere batterijen die kunnen worden gebruikt om te handelen op energiemarkten: het is onzeker of die zich ooit terugverdienen.

De ACM adviseert geïnteresseerden om niet zomaar een thuisbatterij aan te schaffen via een ongevraagd verkooptelefoontje of een advertentie op sociale media. Wie overweegt zo’n apparaat te kopen, kan beter goed onderzoek doen naar de verschillende modellen en prijzen.

Consumenten die problemen hebben met ongewenste verkooptelefoontjes van thuisbatterijen of die andere problemen hebben bij de aanschaf van thuisbatterijen kunnen daarover een melding doen bij ACM ConsuWijzer.