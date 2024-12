Levensbeschrijving van de apostel van de volken

Het is waar, er zijn al heel veel boeken over Paulus geschreven. Wetenschappelijke boeken, commentaren op zijn brieven et cetera. Moet dit er nog bij?

Het is maar hoe je het bekijkt. Dit is geen theologisch, wetenschappelijk boek voor diepgravende studie. Het is een boek voor hen die graag meer willen weten van Bijbelse personen zonder allerlei naslagwerken te hoeven raadplegen. En die ook niet willen terechtkomen in moderne boeken waarin het leven van de Bijbelse personen op een meer vrijzinnige manier wordt getekend en ingekleurd.

Dat is trouwens de formule van de reeks boeken waartoe dit deel behoort. Schrijver J. van ’t Hul (voorheen kerkredacteur bij het RD) heeft er al zo’n dikke twintig op zijn naam staan. Het is te merken aan het schrijven dat hij er zelf ook vreugde aan beleeft.

In 25 hoofdstukken wordt Paulus gevolgd vanaf zijn jeugd in Tarsen tot aan zijn verblijf in Rome, waar hij wordt ”opgegeven als vermist”. Dat is de titel van het laatste hoofdstuk. Het is een leerzaam boek, dat zonder veel inspanning leest en ons een schat aan kennis over het leven van de apostel bijbrengt.

De stijl is bijzonder. Van ’t Hul geeft niet alleen de naakte feiten door, maar op een meditatieve, bevindelijke manier trekt hij ook de lijnen door naar het geestelijk leven. Het is dus niet alleen een boek voor het hoofd, maar vooral ook voor het hart. Heel opbouwend voor het geestelijk leven.

Daarbij verwerkt hij ook wat bekende theologen in de loop van de geschiedenis over een bepaald gedeelte hebben gezegd. Ik kwam menig mooi citaat tegen van onder anderen Augustinus, Calvijn, Matthew Henry, Kohlbrugge, Watson, Spurgeon, Scott.

In een interview heeft Van ’t Hul eens laten blijken dat hij zich zorgen maakt over de ontlezing, ook in onze kringen. Zijn diepste wens is dat –ondanks alle maatschappelijke veranderingen– er weer meer gelezen zal worden. De boeken die hij schrijft willen daaraan bijdragen.

Er is intussen een duidelijke lezersgroep voor deze serie en ook dit deel zal zijn weg wel vinden. Ook voor jongeren is het gemakkelijk leesbaar en heel informatief. Ik denk ook aan Bijbelkringen. Het boek is fraai uitgevoerd met een harde kaft. Het ligt goed in de hand. Het is gedrukt in een lettertype dat gemakkelijk leesbaar is, ook voor ouderen.

Apostel van de volken. Het leven van Paulus, J. van ’t Hul; uitg. Gebr. Koster; 311 blz.; € 29,90