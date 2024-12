Violist Theo Olof (1924-2012) was een markante verschijning in het nationale en internationale muziekleven. In verband met het feit dat het op 5 mei van dit jaar een eeuw geleden was dat Olof in Bonn werd geboren, verscheen een cd-uitgave met klassiek repertoire. Naast werk van de eerdergenoemde componisten is de violist ook te beluisteren in vioolsonates van Grieg en Fauré en in de Romanza andaluza van Pablo de Sarasate. Olof speelt samen met het Radio Filharmonisch Orkest, de Philips Orkest Vereniging en de pianisten Janine Dacosta, Daniël Wayenberg en Gérard van Blerk.

Olof was leerling van Oscar Back. Van 1950 tot 1970 was hij concertmeester van het Residentie Orkest en daarna tot 1985 bij het Concertgebouworkest. Hij deelde deze posities bij beide orkesten voor het grootste deel met Herman Krebbers.

Op initiatief van programmamaker Okke Dijkhuizen verscheen er in 2013 een klankdocument met historische radio-opnamen van Olof, waarvan de inhoud voor een deel nog in overleg met de violist zelf tot stand is gekomen. Theo Olof heeft zich vrijwel van meet af aan ingezet voor de Nederlandse muziek, en meer algemeen voor de hedendaagse muziek. Een weerslag daarvan is te beluisteren op de voor een Edison genomineerde cd/dvd-box ”Theo Olof - Violinist”. Als aanvulling op deze uitgave verscheen nu de 2-cd ”Theo Olof 1924-2012”. Volgens Dijkhuizen is deze uitgave de laatste die hij uitbrengt.

Theo Olof 1924-2012, Theo Olof en andere musici; Document (DOC 202401); € 29,95; bestellen: documuziekproductie.nl

Vioolconcert - Rondo. Allegro (Beethoven)

Vioolconcert nr. 1 - Adagio (Bruch)

Vioolsonate nr. 2 - Allegretto grazioso (Brahms)