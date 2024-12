Nationaal Ouderenfonds biedt eenzame ouderen kerstconcert aan

Het Nederlands Kamerorkest dompelt ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers deze middag onder in klassieke muziek. Ook het Nationaal Gemengd Jeugdkoor is van de partij. Op de bok staat dirigent Gordan Nikolić.

Op het programma prijken werken als Ceremony of Carols - Procession van Benjamin Britten, ”Quatre petites prières de Saint François d’Assise - Salut, Dame Sainte” van Francis Poulenc, ”Cantique de Jean Racine” van Gabriel Fauré en Stille Nacht.

De middag is een van de initiatieven om levens van mensen te verrijken met muziek. Ook het Nederlands Kamerkoor laat deze maand van zich horen. „December is de maand van samen”, aldus het gezelschap. „Maar wat als samen zijn minder vanzelfsprekend is? Voor wie zich eenzaam voelt, ziek is of geen thuis heeft, kan deze maand extra confronterend zijn.” Daarom verbinden de zangers van het Nederlands Kamerkoor zich in december niet alleen met de mensen in de concertzalen, maar óók met hen die daar niet zo makkelijk komen. Zo verzorgden vier zangers, – één uit elke stemgroep –, eerder deze maand het eerste kleine concert van Licht & Hoop! in verzorginghuis Katwijk is Oss.