Bamboekwekerij Hoekse Waard levert ook voer voor panda’s 

Als het gaat over zijn bedrijf in Klaaswaal, brengt hij meteen die crisisperiode ter sprake. „De mensen moesten thuisblijven en gingen investeren in hun tuin. Dat leidde aanvankelijk tot een overweldigende vraag. De omzet piekte, onze productie schoot tekort.”

Echter, na die tijd volgde een forse terugval, de handel zakte in. „We draaien inmiddels weer stabiel, maar we verkeren nog wel steeds in een situatie van overaanbod.”

Pijl-en-boog

De Vries had al vroeg belangstelling voor exotische planten. „Bamboe groeit snel, is supersterk en kent vele toepassingen: van sierplant tot bouwmateriaal. Als jongen ging je met een hengeltje van bamboe vissen en maakte je er een pijl-en-boog van. Ik zocht er allerlei informatie over en dat was voor de komst van internet best lastig.”

„Bamboe groeit snel, is supersterk en kent vele toepassingen: van sierplant tot bouwmateriaal” - Leendert de Vries, bamboekweker

In zijn vrije tijd maakte De Vries zich verdienstelijk bij een bomenkwekerij. Na de schooljaren had hij een baan in de metaal. Totdat hij in 2001 overstapte en fulltime aan de slag ging met bamboe. Voor veel ondernemers is de teelt daarvan een nevenactiviteit, maar het bedrijf van De Vries focust nagenoeg volledig op dat ene product.

Hij werkt met een vast team van vijf personen. Daarnaast heeft hij op zaterdagen en in vakanties zo’n tien tot vijftien scholieren in dienst, die graag wat bijverdienen. De jongste zoon, Roland (20), neemt de zaak wellicht op enig moment over.

In het begin liet hij zich plantjes toesturen uit China, via iemand die bloembollen exporteerde naar dat land. Maar het inkopen ervan is al lang niet meer nodig. „Alles is eigen productie. De plantjes die hier groeien, delen we: van één maak je er drie of vier. De stekjes zet je in potjes. Dat gebeurt handmatig en is dus arbeidsintensief.”

De onderneming startte in Strijen en opereert sinds 2011 vanuit Klaaswaal. Daar beschikt zij over een niet-verwarmde kas. Inmiddels heeft het bedrijf tevens een kleinere kas in Numansdorp en teeltvelden in Puttershoek en ’s-Gravendeel.

Bamboeplant in de kas. beeld Dirk Hol

Toepassingen

Bij de kwekerij vind je bamboe in allerlei varianten: woekerend en niet-woekerend, planten die laag blijven (30 tot 40 centimeter) en andere die wel 10 meter hoog worden. De Vries licht toe: „Veel mensen denken dat alle bamboe zich snel in de bodem verspreidt. Daardoor heeft het product vaak een negatief imago. Maar er zijn ook soorten die niet woekeren. Die kun je in een tuin even goed gebruiken als siergras. Ze zijn winterhard, groen in elk seizoen.”

Tegenwoordig wordt bamboe in toenemende mate toegepast in kleding en bouwmaterialen. „Dan wordt het in machines verpulverd om er vezels van te maken. De fabrieken voor dat proces staan vooral in China.”

Verder wijst De Vries erop dat de plant veel CO 2 opneemt. Om die reden leggen ze in Europa bamboebossen aan die tot doel hebben dat broeikasgas uit de lucht te halen.

De bamboe uit de Hoeksche Waard wordt vrijwel geheel geleverd aan de tussenhandel, zoals aan tuincentra, hoveniers, boomkwekerijen en exporteurs; niet op contractbasis, maar via telkens een nieuwe order. De tussenhandelaren verkopen het product door aan de consument en andere klanten, waaronder dierentuinen (voer voor panda’s). Een deel gaat de grens over, naar omringende landen. „Via onze website weten particulieren ons soms ook te vinden.”

Nieuwe locatie

De Vries weet nog niet hoe de toekomst van zijn bedrijf eruitziet. Alle aandacht richten op één plant maakt kwetsbaar, erkent hij. De gevolgen van de coronacrisis hebben dat onderstreept. „Investeren in automatisering en marketing wordt in ieder geval noodzakelijk.”

Mochten de activiteiten worden uitgebreid, dan heeft hij aan ideeën voor een mogelijk nieuwe locatie geen gebrek. „Een mooie voorbeeldtuin erbij bijvoorbeeld, of een bamboebos of -labyrint.” Concrete plannen zijn er vooralsnog niet.