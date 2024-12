Greenwheels ziet zakelijk gebruik deelauto’s flink toenemen

Greenwheels heeft het aantal deelauto’s dit jaar uitgebreid van 2760 naar 2900 en spreekt de ambitie uit naar 4000 te groeien in 2026. 60 van de 140 nieuwe wagens werden uitgerold in de regio Zuid-Limburg, verspreid over zowel steden als landelijke gebieden. De populariteit van autodelen nam in de vijf grootste steden van Nederland het sterkst toe in Eindhoven (17 procent), gevolgd door Rotterdam (16 procent) en Den Haag (13 procent).

Het bedrijf zegt dat de populairste auto van dit jaar in Amsterdam staat en dat Spijkenisse het hoogste gebruik van deelauto’s in totaal telt. Het gemiddelde aantal kilometers per rit daalde van 62 naar 58, gemiddeld waren deelauto’s in 2024 dagelijks 4,5 uur in gebruik. Hoeveel mensen er vorig jaar precies in de auto’s stapten, is niet bekendgemaakt.