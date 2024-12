„Aandacht voor kerstpakket is aandacht voor werknemer”

Het is een trend die Sam van de Ridder uit Uddel al jaren ziet: werkgevers schenken duurdere eindejaarspakketten. Van de Ridder is eigenaar van Mooierr, een bedrijf dat promotieartikelen, relatiegeschenken en kerstpakketten levert. „Veel ondernemers bestellen bij ons pakketten van tussen de 80 en de 200 euro.” Gemiddeld kost een kerstpakket dit jaar ruim 50 euro. Vorig jaar lag dat nog rond de 45 euro.

Kerstpakketten.nl verkoopt jaarlijks honderdduizenden kerstpakketten. Het bedrijf biedt dure kerstpakketten van 150 euro aan, terwijl de duurste een paar jaar geleden maximaal 100 euro waren. In enkele gevallen bestellen klanten voor hun werknemers zelfs cadeaubonnen ter waarde van 300 euro, ziet mede-eigenaar Julie Poierrié. „Dat is gigantisch. Dat was een paar jaar geleden echt ondenkbaar.”

Het jaarlijkse geschenk en andere attenties door het jaar heen zijn voor werkgevers „belangrijker dan ooit” om personeel tevreden te houden en te behouden, zegt brancheorganisatie Promotional Product Professionals (PPP). Steeds meer bedrijven zouden daarom de budgetten voor het kerstpakket verruimen.

Van de Ridder herkent dat. „Ondernemers komen naar onze showroom omdat ze iets speciaals willen voor hun personeel. Ze besteden er meer aandacht en geld aan dan voorheen. Het gaat om een stukje waardering, en dan niet alleen in woorden, maar ook in daden. Aandacht voor het kerstpakket is aandacht voor de werknemer.”

Meer tijd en aandacht investeren in het selecteren van het juiste geschenk voor hun medewerkers. beeld De Knegt & Leeflang

Juiste geschenk

De Knegt & Leeflang uit Gouda is specialist in waarderingsgeschenken. Ook directeur Pleun de Wit ziet dat klanten vaker net wat meer tijd en ook aandacht investeren in het selecteren van het juiste geschenk voor hun medewerkers. „Wat ons betreft heel belangrijk, want je kunt de plank ook misslaan.”

Dat bleek deze week bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dat geeft alle medewerkers een pannenkoekenset, terwijl ze voorheen zelf een mooi cadeau mochten uitkiezen. Het levert onrust op onder het personeel, het tegenovergestelde van de waardering waar het om gaat.

„Er is een groot arbeidstekort en mensen willen gewaardeerd worden, anders gaan ze lopen”, zegt Poierrié van Kerstpakketten.nl. Eigenaar Sandra Scholten van webshop Life is a Gift: „Bedrijven vinden het heel belangrijk om medewerkers te waarderen, ook middels een cadeau.” Dat speelt volgens haar niet alleen rond Kerst, maar ook op andere momenten in het jaar.

Het aantal mensen dat een kerstpakket krijgt in Nederland neemt toe. Volgens PPP ligt het aantal verkochte kerstpakketten en eindejaarsgeschenken dit jaar op ruim 8 miljoen. Dat is meer dan vorig jaar en in 2022, toen het om ongeveer 7,4 miljoen pakketten ging.

Populaire cadeaus in de pakketten zijn producten die „warmte en gezelligheid” uitdragen, zoals een plaid, kandelaar of lampje, aldus Poierrié. „De waxinelichtjes zijn niet aan te slepen dit jaar.” Logisch, vindt Van de Ridder. „Het zijn de donkere dagen voor Kerst. Dan doen producten die met licht en warmte te maken hebben het goed.”

Zaklamp

De verpakking is bij Mooierr meestal van blijvende waarde, bijvoorbeeld een stevige tas. beeld Mooierr

Van de Ridder adviseert zijn klanten non-foodproducten in het pakket te stoppen die van goede kwaliteit zijn en lang gebruikt kunnen worden. „Als een ondernemer er een zaklampje van 5 euro in wil stoppen, raad ik dat af. Liever een goed product van veel waarde dan vier prullaria.”

Ook de verpakking is bij Mooierr meestal van blijvende waarde, bijvoorbeeld een stevige tas. Verder doen plaids het ook altijd goed. „Dat zorgt ook gelijk voor een mooie vulling. Mensen willen graag een goed gevuld pakket met heel praktische producten.”

„Producten moeten bij voorkeur duurzaam, kwalitatief en vooral ook praktisch en bruikbaar zijn” - Pleun de Wit, directeur De Knegt & Leeflang

Pleun de Wit van De Knegt & Leeflang signaleert dat zijn klanten steeds bewuster nadenken over de producten in het kerstpakket. „Die moeten bij voorkeur duurzaam, kwalitatief en vooral ook praktisch en bruikbaar zijn.” Levensmiddelen blijven volgens De Wit nog altijd in trek. „In combinatie met non-foodproducten zorgen die voor een mooi geheel op maat, passend bij een thema en de doelgroep.”

Alcoholhoudende producten zijn steeds minder in de eindejaarspakketten te vinden, geven meerdere aanbieders aan. Werkgevers houden meer rekening met medewerkers die vanwege hun geloof of gezondheid geen alcohol mogen of willen nuttigen. Ook willen bedrijven meer uitdragen maatschappelijk verantwoord bezig te zijn, verklaren verschillende aanbieders de trend.