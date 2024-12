Een kerstpakket kost dit jaar gemiddeld ruim 50 euro. Vorig jaar lag dat nog rond de 45 euro. Het kerstpakket en andere attenties door het jaar heen zijn voor werkgevers „belangrijker dan ooit” om personeel tevreden te houden en te behouden, volgens brancheorganisatie Promotional Product Professionals (PPP). Steeds meer bedrijven zouden daarom de budgetten voor het kerstpakket verruimen.

„Er is een groot arbeidstekort en mensen willen gewaardeerd worden, anders gaan ze lopen”, zegt mede-eigenaar Julie Poierrié van Kerstpakketten.nl, dat jaarlijks honderdduizenden kerstpakketten verkoopt. Het bedrijf biedt ook dure kerstpakketten van 150 euro aan, terwijl de duurste een paar jaar geleden maximaal 100 euro waren. In enkele gevallen bestellen klanten voor hun werknemers zelfs cadeaubonnen ter waarde van 300 euro, ziet ze. „Dat is gigantisch. Dat was een paar jaar geleden echt ondenkbaar.”

Dat bedrijven meer uitpakken ziet eigenaar Sandra Scholten van webshop Life is a Gift ook. „Bedrijven vinden het heel belangrijk om medewerkers te waarderen, ook middels een cadeau.” Dat speelt volgens haar niet alleen rond kerst, maar ook op andere momenten in het jaar.

Het aantal mensen dat een kerstpakket krijgt in Nederland neemt toe. Volgens PPP ligt het aantal verkochte kerstpakketten en eindejaarsgeschenken dit jaar op ruim 8 miljoen. Dat is meer dan vorig jaar en in 2022, toen het om ongeveer 7,4 miljoen pakketten ging.

Daarnaast is er steeds vaker geen alcohol in kerstpakketten te vinden, geven meerdere aanbieders aan. Dat komt deels doordat etenswaren een lager btw-percentage hebben, waardoor er meer in het pakket kan, volgens Anita Looman van geschenkpakkettenbedrijf Stegman. Ook houden werkgevers meer rekening met medewerkers die om redenen zoals geloof en gezondheid geen alcohol mogen en willen bedrijven meer uitdragen maatschappelijk verantwoord te zijn, verklaren verschillende aanbieders de trend.

Populaire cadeaus in de pakketten zijn producten die „warmte en gezelligheid” uitdragen, zoals een plaid, kandelaar of lampje, aldus Poierrié. „De waxinelichtjes zijn niet aan te slepen dit jaar.” Scholten ziet vooral dat tafelledlampjes in trek zijn, net als elektrische aanstekers. „Mensen willen een blijvend item.”