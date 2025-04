Krant: Shein overweegt VS anders te gaan beleveren door heffingen

Onlinewinkels als Shein en Temu krijgen te maken met forse heffingen, waardoor veel producten in de VS aanzienlijk duurder zijn geworden. Volgens de bronnen overweegt het bedrijf de productie voor de Amerikaanse markt te verplaatsen naar landen buiten China, bijvoorbeeld Brazilië of India.

„Intern zijn we allemaal gefocust op het uitzoeken hoe we met de tarievenkwestie moeten omgaan. Voordat we daar duidelijkheid over hebben, kan niemand zelfs maar beginnen na te denken over de beursgang”, zei een bestuurder die anoniem wilde blijven. Shein weigerde commentaar te geven aan de krant.