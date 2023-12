Bedrijven schipperen tussen duurzaam en goedgevuld kerstpakket

Duurzame kerstpakketten zijn in trek. Werknemers vinden dit jaar in hun pakket een koffiemok of waterfles, een rugzak van gerecyclede petflessen, ecologisch voedsel en minder papieren opvulmateriaal. Maar door de soms hogere prijs van duurzame producten zijn er ook een hoop bedrijven die wel een duurzamer kerstpakket willen, maar het uiteindelijk niet doen. Dat komt naar voren uit een rondgang door het ANP langs verkopers van kerstpakketten.