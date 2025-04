Verkoop warmtepompen flink gegroeid, merkt branche

In januari, februari en maart verkochten fabrikanten en importeurs ruim 43.000 warmtepompen voor woningen. In het eerste kwartaal vorig jaar waren dat er bijna 26.000. Maar een deel van de groei is waarschijnlijk structureel, denkt de Vereniging Warmtepompen. Dit geldt vooral in de nieuwbouw. Tegelijkertijd vreest de branche dat de populariteit van warmtepompen bij woningrenovaties tijdelijk is.

De vraag in de renovatiemarkt hangt nog sterk af van overheidsbeleid. Zo werd een subsidie voor warmtepompen begin dit jaar verlaagd, met een overgangsregeling. Die wijziging leidde eind vorig jaar tot een piek in de bestellingen en deze warmtepompen werden in de eerste maanden van dit jaar geleverd.