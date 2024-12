DNB verwacht dat huizenprijzen komende jaren verder oplopen

Sinds de dip in het voorjaar van 2023 zijn huizen al flink duurder geworden. Voor 2025 voorzien de deskundigen bij DNB een verdere prijsstijging van 7,5 procent. In 2026 zwakt de toename waarschijnlijk iets af, maar bedraagt volgens de berekeningen nog wel ruim 4 procent. Daarmee stijgen de huizenprijzen in Nederland veel harder dan in het eurogebied als geheel.

Volgens de centrale bank zijn er de afgelopen tijd wel meer bouwvergunningen afgegeven. Nieuwbouw zal de komende jaren dus helpen bij het verminderen van de krapte in het huizenaanbod. Maar voor de ambitie van het kabinet om 100.000 woningen per jaar te bouwen zijn nog meer vergunningen nodig. Dat lijkt op korte termijn niet haalbaar, concludeert DNB vrijdag bij het naar buiten brengen van nieuwe economische ramingen.

Om de problemen op de woningmarkt op te lossen zijn volgens de centrale bank niet alleen meer nieuwe woningen van belang. DNB herhaalt ook dat het kabinet zou moeten kijken naar het drukken van de door fiscale voordelen als de hypotheekrenteaftrek opgeblazen financieringsruimte van huizenkopers. Door die fiscale voordelen zouden de huizenprijzen alleen maar worden opgejaagd. Daarnaast is een goed functionerende huurmarkt nodig die zou kunnen „functioneren als ventiel voor de woningmarkt”.

DNB merkt wel op dat starters hun kansen op een woning de komende jaren waarschijnlijk niet verder zien verslechteren. De betaalbaarheid van koopwoningen is de laatste tien jaar sterk afgenomen, maar deze blijft in 2025 en 2026 naar verwachting stabiel. Dat komt doordat de leencapaciteit ongeveer net zo veel stijgt als de huizenprijzen.

Dit neemt niet weg dat de situatie voor starters zeer lastig is, aldus DNB. Om volgend jaar een huis te kunnen kopen van 520.000 euro, heeft een huishouden een brutojaarinkomen nodig van ongeveer 106.000 euro. De centrale bank schat dat ongeveer 36 procent van de huishoudens zo’n inkomen of meer heeft. „De meeste huishoudens hebben dus spaargeld of ander vermogen nodig voor de aankoop van een huis, naast een hypotheek.”