Het is de bedoeling dat hypotheekverstrekkers geregeld informatie delen met DNB over hun klanten met hypotheken, bijvoorbeeld over eventuele wanbetalingen, de rentes en het aflossingstype. Dit moet de centrale bank helpen bij het bewaken van de financiële stabiliteit en onderzoek naar de hypotheekmarkt.

Maar volgens de AP staat in het concept voor de wettekst niet duidelijk omschreven hoe wordt voorkomen dat die informatie herleidbaar is naar individuele hypotheekklanten. De privacywaakhond wil dat zo’n beveiligingsmaatregel duidelijk verplicht wordt door de wet. „Financiële informatie is heel persoonlijk en vertelt veel over iemands privéleven, daar moet dus zo zorgvuldig mogelijk mee worden omgegaan”, zegt Katja Mur, bestuurslid van de AP.

Er schort volgens de waakhond meer aan het wetsvoorstel. Dat regelt namelijk dat DNB hypotheekgegevens kan doorspelen aan andere afdelingen, die de informatie mogelijk voor een ander doel gebruiken dan in het wetsvoorstel staat. Dit is volgens de AP in strijd met privacywetgeving, omdat mensen moeten kunnen weten waarvoor hun gegevens worden gebruikt.

Ook vindt de privacywaakhond de periode waarin DNB de gegevens moet bewaren aan de lange kant. Die termijn is vijftien jaar, maar volgens de AP is dat slecht onderbouwd. „Het uitgangspunt moet altijd zijn dat persoonsgegevens zo kort mogelijk worden bewaard.”