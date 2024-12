„Minder op mijn telefoon zitten was moeilijker dan ik dacht”

Bewustwording is een woord dat regelmatig valt in het gesprek met Aarnoudse. „Mijn voornemen heeft me eraan ontdekt hoe vanzelfsprekend ik het vond om op m’n telefoon te kijken.”

De aanleiding voor haar plan was een schermtijd van vierenhalf uur op een dag in de kerstvakantie van 2023, vertelde de Zeeuwse in januari tegen het Reformatorisch Dagblad. Die tijd was weliswaar een uitschieter, maar „de tijd die ik op mijn telefoon zit, vind ik meestal nutteloos besteed”, zei ze. „Wat heb ik er bijvoorbeeld aan om te weten dat iemand die ik niet volg op Instagram nieuw behang heeft?”

Dus nam ze zich voor niet meer dan twee uur per dag op haar telefoon te zitten. Ze zette een timer die afging als die tijd was bereikt. En haar kinderen hielden haar scherp, zei Aarnoudse begin dit jaar tegen het RD. „Ze spreken mij aan op een lichtvoetige manier: „Mam, ik weet het niet hoor, maar zit je tijd er nog niet op?””

Door het interview in januari houden ook mensen buitenshuis Aarnoudse scherp. „Ik krijg regelmatig de vraag of het me lukt me aan mijn voornemen te houden.” Het artikel heeft motiverend gewerkt. „Ik heb mezelf het hele jaar eraan herinnerd: ik heb het uitgesproken, dus ik moet ervoor gaan.”

Doorgaans haalt ze haar doel, maar over het algemeen vindt Aarnoudse het moeilijker dan gedacht. „Ik denk dat dat komt door die bewustwording. Ik kreeg ineens in de gaten dat ik op mijn telefoon oeverloos scrolde, bijvoorbeeld op Instagram. Dat doe ik nu niet meer, maar ik vond het lastig dat te veranderen. Ik was eraan gewend.”

Als het Aarnoudse niet lukt onder de twee uur schermtijd te blijven, scheelt het meestal maar enkele minuten, zegt ze. Ze stelt die twee uur in elk geval nog wel zichzelf ten doel. „Ik heb nog steeds die timer. Maar als die afgaat, schakelt mijn toestel niet uit. Ik wil wel graag bereikbaar blijven.”

Voor 2025 heeft Aarnoudse dezelfde streeftijd. „Begin dit jaar dacht ik: als het me goed af gaat, kan ik in 2025 misschien wel terug naar anderhalf uur per dag. Maar twee uur blijkt al moeilijk genoeg.”

Dit is het tweede deel in een serie interviews met mensen die eerder vertelden over hun goede voornemens voor 2024.