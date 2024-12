Feike Voorwinden liep Nijmeegse Vierdaagse met „volenthousiast” achterneefje: „Ik hoefde hem geen enkele keer aan te sporen”

„Volenthousiast” liep Voorwindens achterneefje, Jorian van Leeuwen (12) uit Stavenisse, de Nijmeegse Vierdaagse, vertelt de zeventiger. Het was voor Jorian de eerste keer. „Ik hoefde hem geen enkele keer aan te sporen. Als ik na een pauze zei dat we verder gingen lopen, sprong hij gelijk op.”

Jorian van Leeuwen en Feike Voorwinden bij de finish van de Nijmeegse Vierdaagse in 2024. beeld Feike Voorwinden

Voorwinden vertelde in januari tegen het Reformatorisch Dagblad dat hij het lopen van de 30 kilometerroute van de vierdaagse met zijn achterneefje als doel voor 2024 had gesteld. Hij keek ernaar uit, zei hij: „Leuk dat ik straks mijn ervaringen kan delen. Jorian houdt wel van een uitdaging.” Ook vertelde hij over herinneringen aan eerdere edities, die hij alleen liep. „Soms loop ik mee met wildvreemden, of met mensen die ik herken van de camping waar ik overnacht. Dat is het leuke aan meedoen in je eentje. ”

Ook nu Voorwinden niet alleen was sprak hij andere deelnemers. Het duo trok de aandacht doordat Jorian een Zeeuws en Voorwinden een Gronings vlaggetje op zijn rugtas had. „Daardoor raakten we regelmatig met mensen in gesprek, die bijvoorbeeld opmerkten dat samen trainen dan een hele uitdaging is.”

Maar daardoor liet de Groninger zich niet tegenhouden. „We hebben samen in totaal zeven tochten gelopen. Vier daarvan waren in de meivakantie. Dat waren wandelingen van tussen de 25 en 35 kilometer.”

Tegelijk zijn de omstandigheden bij een oefenwandeling niet te vergelijken met die tijdens de vierdaagse, zegt Voorwinden. Al is het alleen al vanwege het weer. „De laatste dag is de route ingekort naar 20 kilometer vanwege de warmte. Maar gelukkig kan ik er goed tegen.”

Voorwinden is blij dat het hem en Jorian gelukt is de finish te halen. „Ik was niet eens moe. Dat viel me alles mee. Ik vond het mooi deze ervaring met Jorian te delen. Onderweg zijn er heel wat foto’s van ons gemaakt. Daar staat hij glunderend op.”

Ook volgend jaar wil Voorwinden weer met zijn achterneefje de vierdaagse gaan lopen. „Jorian zei aan het eind van de laatste dag, toen we waren gefinisht: „Volgend jaar doen we 40 kilometer!” „Daar moet ik even over nadenken”, zei ik toen tegen hem. Toen ik hem pas sprak, zei hij dat hij toch voor de 30 wilde gaan. Mooi dat ik mijn enthousiasme op hem heb kunnen overbrengen.”

Dit is het eerste deel in een serie interviews met mensen die eerder vertelden over hun goede voornemens voor 2024.