Door nog veel geld uit te geven wil Biden invloed hebben op regeerperiode Trump

Buitenland Podcast Op weg naar het Witte Huis

Recent bezocht president Biden Afrika. „De reden voor dat bezoek was dat Biden in zijn nadagen zijn uiterste best doet te bepalen hoe hij in de geschiedenisboeken komt. Ook wil de president laten zien dat hij wel oog heeft voor Afrika en dat het nog maar de vraag is of Trump dat ook heeft. Trump doet vooral dat wat in het belang is van Amerika. Hij hecht minder dan Biden aan de rol van de bewaker van de democratie in deze wereld”, zegt Wim Kranendonk in de podcast Op weg naar het Witte Huis.