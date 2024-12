Nieuw besluit nodig over islamitische school Schiedam

Binnenland

De staatssecretaris van onderwijs moet de aanvraag voor bekostiging van een middelbare school van de Stichting Islamitisch College (SIC) in Schiedam opnieuw bekijken. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald. De onderwijsinspectie had geadviseerd de aanvraag af te wijzen en dat werd gevolgd, maar dat advies is niet helemaal zorgvuldig genoeg tot stand gekomen.