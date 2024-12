D66 stapt uit overleg met coalitie over onderwijsbezuinigingen

Jetten vindt dat de onderwijsbegroting door de onderhandelingen van de afgelopen week wel „minder slecht” is geworden, „maar voor D66 nog niet goed genoeg”. Hij is blij dat de coalitie in ieder geval de langstudeerboete van tafel heeft gehaald. Maar hij ziet bij de coalitiepartijen onvoldoende ruimte om ook nog stappen te zetten op bijvoorbeeld lerarensalarissen en investeringen in baanbrekend onderzoek.

„Ik kan onvoldoende uit de onderhandelingen slepen voor elke doelgroep”, concludeert Jetten. Tenzij de overige partijen aan tafel toch nog grote veranderingen kunnen bewerkstelligen, „zal D66 in de Tweede en Eerste Kamer tegen de onderwijsbegroting stemmen”.

Dat de andere vier oppositiepartijen wel aan tafel blijven, heeft er volgens Jetten ook mee te maken dat zij „andere accenten" leggen. De christelijke partijen bijvoorbeeld hechten sterk aan behoud van de maatschappelijke diensttijd om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Uit een voorstel dat de coalitie woensdag op tafel legde, werd al duidelijk dat daar wel ruimte zit.