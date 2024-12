Christelijke fracties doen goede zaken met coalitiepartijen

De huidige regeringscoalitie bezet in de Eerste Kamer ‘slechts’ 30 van de 75 zetels. Daarom moet het kabinet-Schoof voor alle wetsvoorstellen steun zien te verwerven bij een of meerdere oppositiefracties. De afwezigheid van een meerderheid voor de coalitie in de Senaat, biedt dus kansen voor de oppositie. Enkele weken geleden sloten CDA, SGP en ChristenUnie een deal met de coalitie over het belastingplan voor volgend jaar.

Momenteel onderhandelen dezelfde partijen met de coalitie over de onderwijsbegroting. Daar deden aanvankelijk ook D66 en JA21 aan mee, maar D66 liet donderdagochtend weten uit het overleg te stappen. En deze week werd ook duidelijk dat de begroting van Ontwikkelingssamenwerking onderwerp van discussie is.

Belastingplan

Het is opmerkelijk dat de christelijke fracties bij al deze deals goede zaken doen. Zo werd rond de algemene beschouwingen al duidelijk dat de giftenaftrek voor goede doelen voor particulieren in stand blijft. Het kabinet-Schoof wilde die aftrek aanvankelijk schrappen voor zowel particulieren als bedrijven. Om de steun van de christelijke partijen voor het belastingplan niet te verspelen, ging de regering vorige maand nog verder overstag: ook de giftenaftrek van bedrijven blijft behouden, terwijl die voor burgers nog verder wordt verruimd. Als de drie christelijke partijen voor het belastingplan stemmen, is de regering verzekerd van voldoende steun voor het plan in Eerste Kamer. CDA, ChristenUnie en SGP –in de wandelgangen ook wel de C3 genoemd– bezetten in de Eerste Kamer 11 zetels. Als die bij de 30 zetels van de coalitie komen, ontstaat er een royale meerderheid.

Tijdens de behandeling van het Belastingplan in de Tweede Kamer, drie weken geleden, wist de SGP nog een belangrijk punt binnen te slepen, namelijk de belofte dat eenverdieners vanaf 2028 minder belasting gaan betalen. Het is de partij al decennialang een doorn in het oog dat tweeverdieners met eenzelfde inkomen als eenverdieners op jaarbasis soms tot 6000 euro minder belasting afdragen.

Onderwijsbegroting

Tijdens de nog lopende onderhandelingen over de onderwijsbegroting stelden de christelijke partijen weer een paar zaken veilig. Zo zal het ministerie van Onderwijs de geplande bezuiniging op de maatschappelijke dienstplicht waarschijnlijk niet volledig door laten gaan. Dat was een belangrijke wens van het CDA.

Wat waarschijnlijk ook niet doorgaat is het schrappen van de subsidie voor levensbeschouwelijk en godsdienstig vormingsonderwijs op openbare scholen. Staatssecretaris Paul wilde die lessen helemaal de nek omdraaien. De christelijke fracties hebben daar grote moeite mee.

Momenteel zijn er achter de schermen ook onderhandelingen gaande over de begroting van ontwikkelingssamenwerking. De SGP probeert daar met JA21 te bewerken dat de Nederlandse steun aan de Palestijnse Vluchtelingenorganisatie UNRWA wordt gekortwiekt.

Informeel onderwijs

Op de agenda van CDA, SGP en ChristenUnie staat nog een aangelegen punt. En dat is de manier waarop de controles op het informeel onderwijs vorm zullen krijgen. Alle vormen van informele scholing kunnen straks onder het vergrootglas van de onderwijsinspectie komen. Dat staat in een conceptwetsvoorstel waar momenteel alle belanghebbenden hun mening over kunnen geven.

SGP’er Stoffer dreigde vorige week dat zijn fractie de constructieve houding richting het kabinet laat varen als het de wet op de controles van het informeel onderwijs doorzet. Ook ChristenUnie en CDA hebben grote moeite met dit voornemen. Als de drie partijen de kans krijgen, zullen ze ongetwijfeld de gelegenheid te baat nemen om deze wet fors bij te stellen of zelfs te torpederen.