Index voor ‘hittekracht’ maakt inschatten risico’s makkelijker

De index komt van TNO, het KNMI, het RIVM en de Vrije Universiteit. Ze hebben het systeem ontwikkeld, omdat Nederlanders door klimaatverandering steeds vaker met hitte te maken krijgen. De instellingen willen zowel het publiek als werknemers in uiteenlopende beroepen ermee helpen. De index zou bijvoorbeeld ook ouderen of bezoekers van evenementen kunnen helpen om „passende maatregelen” te nemen. „Heel vaak kijken we alleen naar temperatuur, maar andere factoren zijn ook cruciaal voor het effect van warmte op de mens”, legt thermofysioloog Boris Kingma van TNO uit.

Het idee is dat hittekracht net als windkracht een „eenvoudige schaal” moet zijn „die bij de meeste mensen snel een associatie oproept”. Met de precieze invulling zijn de bedenkers nog bezig. Zo moet nog worden bepaald tot welk getal de index gaat lopen. In visualisaties wordt het weergegeven in vier kleuren: rood, oranje, geel en groen.