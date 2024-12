Weinstein gold voorheen als een invloedrijke filmproducent die carrières kon maken of breken. Hij kreeg in 2020 een gevangenisstraf van 23 jaar opgelegd in een misbruikzaak en dat werd gezien als een doorbraak voor de MeToo-beweging. De uitspraak is later teruggedraaid omdat hij geen eerlijk proces zou hebben gekregen. Weinstein kwam vervolgens niet vrij. Hij had ook 16 jaar cel gekregen in Los Angeles en wordt vastgehouden in het detentiecentrum op Rikers Island vanwege een nieuwe misbruikzaak.

De 72-jarige Weinstein verkeert naar verluidt niet in goede gezondheid. Hij zou leukemie hebben en onderging eerder dit jaar ook een hartoperatie in New York. Daarnaast kreeg hij corona en een dubbele longontsteking. De voormalige filmproducent klaagt nu de stad New York aan omdat de zorg in detentie tekort zou schieten. Zijn advocaat zegt dat hij op Rikers Island onder „inhumane” omstandigheden wordt vastgehouden.