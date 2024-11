Hervormde ds. Van den Dool nieuwe voorganger cgk-zendingsgemeente Hoop voor Noord in Amsterdam

Ds. Van den Dool wordt op 25 mei 2025 als predikant met bijzondere opdracht verbonden aan de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en fulltime gedetacheerd bij Hoop voor Noord. Dat maakten Hoop voor Noord en de PKA woensdag bekend.

Hoop voor Noord is negentien jaar geleden in het stadsdeel Amsterdam-Noord gestart onder leiding van pionier Jurjen ten Brinke en uitgegroeid tot „een veelkleurige en multiculturele kerk”. De laatste jaren was Ten Brinke in deeltijd aan de gemeente verbonden, naast een baan bij de Evangelische Omroep (EO). Sinds september 2014 is Theodoor Meedendorp eveneens voorganger bij Hoop voor Noord.

Ten Brinke zal vanaf februari naast zijn werk bij de EO onder verantwoordelijkheid van de Amsterdam Council of Christian Leaders aan de slag gaan „om de connectie tussen verschillende kerken en bedieningen in héél Amsterdam tot stand te brengen”.

In het proces om een opvolger voor hem te vinden, hadden er gesprekken plaats met verscheidene predikanten binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), zei Gert Bor, ouderling en secretaris van de gemeente woensdag desgevraagd. Er ontstond bij hen echter „geen ruimte” om een beroep in overweging te nemen.

Op de lijst met namen van „potentiële voorgangers” stond ook die van ds. Van den Dool. Bor: „In het verleden was er weleens contact geweest. Begin dit jaar kwam zijn naam weer op tafel en hebben we hem benaderd. We hebben ontspannen met elkaar gesproken vanuit de gedachte om samen naar Gods leiding te zoeken.”

Ds. Van den Dool zegt „na een periode van kennismaking en overwegingen en via Bijbelteksten en gebed” keer op keer te hebben gemerkt „dat God de roep naar Amsterdam-Noord bevestigde”.

De predikant zegt „dankbaar” te zijn dat de PKA en Hoop voor Noord „samen optrekken bij het kerk-zijn in de stad en voor haar bewoners”.

„Ik zie ernaar uit om de CGK en hun organisaties beter te leren kennen” - Ds. L.L. van den Dool, predikant hervormde gemeente Broek op Langedijk

De CGK zijn ds. Van den Dool niet onbekend. „Mijn ouders komen uit de CGK. Toen ik acht jaar was, hebben ze zich na een verhuizing naar Nederhemert aangesloten bij een hervormde gemeente in de buurt.” Als hij nu op zondag een „ruilbeurt” heeft in Noord-Holland, is dat „al snel met christelijke gereformeerde predikanten”.

Ds. Van den Dool heeft „overwogen” om zich voor zijn werk bij Hoop voor Noord aan te sluiten bij de CGK. „Maar ik vind het toch mooi om de kerk waarin ik in mijn tienertijd tot geloof ben gekomen, belijdenis heb gedaan en die ik nu dien trouw te blijven. Ik heb daar ook banden opgebouwd met bijvoorbeeld de missionaire organisatie IZB en de jongerenorganisatie HGJB. Het is waardevol om deel uit te blijven maken van dat netwerk. Tegelijk zie ik ernaar uit om de CGK en hun organisaties beter te leren kennen.”

Ds. Van den Dool zal zich „vooral richten op het herder- en leraarschap voor de gemeente en de diverse taalgroepen helpen begeleiden”, aldus secretaris Bor. Voorganger Meedendorp zal „als buurtpastor vooral actief zijn op het grensvlak van kerk en samenleving”.

Terughoudend

Volgens ds. D. van der Zwaag, secretaris van het deputaatschap eenheid gereformeerde belijders in de CGK, is het een „unieke situatie” dat een hervormde predikant verbonden wordt aan een cgk. Hij wijst wel op Amersfoort-Vathorst, een samenwerkingsgemeente van CGK, PKN en de Nederlandse Gereformeerde Kerken. „Misschien ligt daar een kleine overeenkomst.”

De predikant uit Siegerswoude zegt dat er „geen officiële regeling is voor het over en weer kunnen beroepen van predikanten uit de CGK en de PKN. Daarom is er blijkbaar een bijzondere constructie gevormd.” Zelf zou hij daar „terughoudend” mee willen zijn. „We hebben regels voor contact en kanselruil met andere kerken. Als je op dat vlak grote stappen zet, zou de synode zich daar ook over moeten uitspreken. Dat is bij mijn weten niet gebeurd.”