Fico vindt het logisch „dat Slowakije aanwezig is bij de viering van de overwinning op het fascisme”. Zijn regering streeft naar betere betrekkingen met Rusland.

De Slowaakse premier heeft volgens zijn medewerkers ook gesproken met Donald Trump die in januari president van de VS wordt. Het belangrijkste onderwerp in het telefoongesprek was de oorlog in Oekraïne. Slowakije heeft een grens van bijna honderd kilometer met Oekraïne.

Fico leidt ruim een jaar een links-populistische en nationalistische coalitieregering. Hij heeft bij zijn aantreden militaire hulp van Slowakije aan Oekraïne stopgezet omdat hij vindt dat de wapenleveranties de oorlog rekken. Afgelopen maand verscheen hij in een programma van de Russische staatstelevisie en uitte felle kritiek op het beleid van de Europese Unie ten aanzien van de oorlog in Oekraïne.