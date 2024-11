Op de fiets naar school door wolvengebied: reden tot zorg of geen paniek? 

Alleen door een donker bos fietsen. Dat is sowieso al niet echt een pretje, maar na het nieuws van vorige week misschien nog wel spannender. Een leerling van het Van Lodenstein College werd onderweg naar school lastig gevallen door een paar wolven, zo liet de school in een brief aan de ouders weten. Het incident zorgde voor opschudding in de media, maar ook voor ongerustheid bij ouders van door het wolvengebied fietsende leerlingen. Want kan hun kind nog wel veilig naar school?

Wolvenecoloog Rick van Malssen snapt goed dat sommige ouders ongerust zijn. Het gevoel van onveiligheid wordt volgens hem versterkt door „allerlei wilde verhalen in de media”. De ecoloog deed jarenlang onderzoek naar wolven in onder meer Zweden, Polen en Noorwegen. Zijn conclusie: de wolf is niet geïnteresseerd in de mens. „Er zitten zo’n tachtig wolven op de Veluwe. In datzelfde gebied wonen en recreëren tienduizenden mensen. Toch is het aantal ontmoetingen zeer klein.”

„Als een hond rondsnuffelt in het bos en daarna naar zijn baasje teruggaat, loopt een wolf achter hem aan” - Rick van Malssen, wolvenecoloog

Dat betekent niet dat wolf en mens elkaar nooit tegenkomen. „In Göteborg, de tweede stad van Zweden, stond iemand rond middernacht op de tram te wachten, toen er opeens op één meter afstand een wolf voorbijliep.” Dat dergelijke ontmoetingen ook in Nederland voorkomen, komt volgens Van Malssen vooral omdat wolf en recreant gebied delen. „Toevallige ontmoetingen zijn dan onvermijdelijk.” Loslopende honden kunnen ook een rol spelen. „Als een hond rondsnuffelt in het bos en daarna naar zijn baasje teruggaat, loopt een wolf achter hem aan. Gebeurt dat vaker, dan went de wolf aan de mens.”

Criticasters

Wacht maar tot het een keer fout gaat, zullen criticasters zeggen. Van Malssen: „Dat zeiden ze in Zweden ook. In al die 16 jaar dat ik er gewoond heb, is er nooit iets gebeurd.” En de incidenten op de Utrechtse Heuvelrug dan van afgelopen zomer? Daarbij zouden ook kinderen betrokken zijn. Volgens Van Malssen waren dat inderdaad „heel vervelende incidenten, die je niet wilt hebben”.

Toch is er volgens hem geen reden tot paniek. „Sommige wolven zijn bijgevoerd. Dat levert onnatuurlijk gedrag en een vertekenend beeld op.” Ook moeten honden in wolvengebied volgens hem te allen tijde aangelijnd zijn. Daarnaast raadt hij aan om actief te reageren als de wolf dichtbij komt. „Laat merken dat hij afstand moet houden door in de handen te klappen of te roepen. Doe desnoods een paar snelle passen naar de wolf toe. De wolf moet snappen dat een ontmoeting met de mens niet leuk is.”

Bovendien vestigen wolven zich volgens hem alleen op plekken waar voldoende rust, ruimte en prooidieren zijn. Dat de Utrechtse Provinciale Staten vorige week een motie hebben aangenomen om rustgebieden voor wilde dieren te creëren, noemt Van Malssen dan ook een goede ontwikkeling. „Zo zitten mens en dier minder in elkaars vaarwater.”

Ouders en leerlingen hoeven volgens Van Malssen dan ook niet ongerust te zijn over een fietstochtje door wolvengebied. „Jongeren kunnen in groepjes fietsen voor hun eigen veiligheidsgevoel, maar zelfs dat is niet per se nodig”, zegt de wolvenecoloog. „Het is niet uitgesloten dat een fietsende scholier nooit meer een wolf zal tegenkomen. Maar bang zijn dat hij de mens ook daadwerkelijk wat doet, is echt totaal onnodig.”