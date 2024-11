Utrecht adviseert kinderen in groepen te fietsen om wolf

Het incident zou zijn gebeurd op de Voskuilerdijk. Volgens de jongen fietste hij naar school toen uit een naastgelegen bosje tien wolven verschenen, die om hem heen kwamen staan. Van schrik zou de jongen van zijn fiets zijn gevallen. Nadat een passerende automobilist toeterde, liepen de wolven weg. De jongen fietste daarna naar huis.

De Zoogdiervereniging maakte op verzoek van de provincie Utrecht een analyse van het voorval. Behalve de verklaring van de jongen zijn er geen andere bewijsmaterialen, zoals beelden of DNA-sporen. De automobilist heeft zich tot nog toe niet gemeld. „Wat er precies is gebeurd, is daardoor niet te reconstrueren volgens de Zoogdiervereniging”, zegt de provincie. Maar als het incident is verlopen zoals deze melding aangeeft, dan was er geen direct gevaar, meldt de provincie.

Als het inderdaad wolven waren, gaat het vermoedelijk om de roedel van de Utrechtse Heuvelrug, waar maximaal zeven wolven leven. „Dat de jongen denkt dat het er tien of meer waren, doet niet af aan die verwachting, omdat het een indrukwekkende gebeurtenis zal zijn geweest voor de jongen.”

Boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten deelde eerder deze maand op X beelden van wolven op de Veluwe.

Het advies voor het zenderen van alle wolven blijft volgens de Zoogdiervereniging staan. Bij dit incident had dat sneller en meer nauwkeurige informatie kunnen opleveren.

De provincie Utrecht adviseert kinderen die door een bosgebied fietsen in een groepje te laten fietsen. „Voor kinderen jonger dan 10 jaar, geldt het advies om een volwassene mee te laten fietsen.”